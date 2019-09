9月30日午间消息,TCL集团(000100.SZ)发布公告表示,针对美国国际贸易委员会对TCL集团发起的337调查,经查实,涉及调查的业务不属于公司经营范围,原告专利主要涉及电视业务所用主芯片的制程工艺,公司将指派律师据此提出管辖权异议,此调查不会对TCL集团业务造成实质性影响。同时,公司将积极配合和支持涉及调查的业务合作伙伴及供应商,共同研究应对相关调查。

2019年9月26日,美国国际贸易委员会决定对半导体设备及其下游产品(Certain Semiconductor Devices, Products Containing the Same, and Components Thereof)发起两起337调查。该调查由美国Globalfoundries公司于8月26日,依据《美国1930年关税法》第337节规定向ITC提出申请,指控包括我公司在内的一系列企业对美出口、在美进口和在美销售的相关产品侵犯其专利权,请求美国国际贸易委员会发起337调查,并发布有限排除令和禁止令。