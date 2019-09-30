中国移动推出自有品牌净水器：400G出水量，3合1复合滤芯

中国移动推出自有品牌净水器了，初听这一消息你的内心应该是拒绝的。

但是中国移动给出了一系列详细参数，力证自己做净水器是认真的：

400G超大出水量

RO反渗透过滤

3合1复合滤芯

一体集成水路

快接滤芯结构设计

智能APP水质提醒

2:1纯废水比

无铅水龙头

对此，通信人家园论坛有网友评论：“中国移动有品牌、有渠道、有生态、有连接能力，通过净水器等泛终端产品切入智慧家庭布局，未尝不可。大厂一认真，半数小企业就输了。”

我们不妨由此大胆猜想一下中国移动做净水器是下的哪一盘棋。

今年6月26日，在上海世界移动大会上，杨杰在演讲中表示，随着人口红利逐渐消退，流量红利快速释放，行业发展简单依靠规模和量的增长已经难以为继。“我们也不怕揭丑，整个行业我们今年一季度行业收入增长基本上处于停滞，甚至包括中国移动收入增长已经出现负增长。”

8月8日，中国移动发布2019年上半年财报，果不其然，数据显示其上半年净利润561亿元，同比下降14.6%，双位数下调。背负电信普惠、提速降费、5G建设的重任，即使是世界第一大运营商也难免乏力疲软。

令人欣慰的是，财报中有一组数据十分亮眼：上半年中国移动家庭市场、政企市场收入保持双位数增长，收入占比进一步提升。其中，魔百和收入达62亿元，同比增长59.7%；DICT收入达136亿元，同比增长47.3%；物联网收入达52亿元，同比增长43.8%。

中国移动在上半年财报披露后进一步强调“四轮驱动”的收入构成，并将家庭市场作为其“四轮”中的重要“一轮”，不仅将继续建设宽带网络、推广智能应用，还将构建数字家庭生态，大力推广智能音响、家庭安防、家庭云等数字家庭应用。

以此为前提再反过来看中国移动的净水器产品，似乎就合理了很多。并且中国移动在推广自有品牌泛智能终端方面，原本就具备天然的优势：

品牌优势：笔者暂时没有了解到这款产品是由中国移动自主研发，还是请其他净水器厂商代工的。但是无论从哪个角度讲，中国移动都会在品控环节进行把关，以免“搬起石头砸自己的脚”，得不偿失。

渠道优势：线上销售渠道与互联网企业基本重叠，但是线下遍布全国的移动营业厅是互联网公司无法企及的。

连接优势：该款净水器通过连接智能app监测滤芯，对水质检测情况进行实时提醒。

生态优势：有通信人家园网友表示，有些省市的移动公司已经通过与自来水公司合作，开始推广和应用该产品。

净水器产品可能只是中国移动向物联网产业链投石问路的一枚石子，可以预见的是，未来中国移动还将与产业链上下游合作，推出更多智能终端产品，以原有的通信能力打造智慧家庭布局。