黑客展示苹果芯片漏洞，大部分iPhone可随时越狱

9月30日上午消息，ID为Axi0mX的开发者兼黑客最近分享了一个名为“checkm8”的新漏洞，它让几乎所有苹果A11及之前的所有芯片都有了越狱的可能。

“越狱”特指通过一些软硬件漏洞获得苹果iOS系统高级权限的办法。因为苹果对其生态的严格控制，此种行为并不被官方认可，并且苹果规定一旦iPhone越狱，就失去保修资格。

Axi0mX发布了一段视频，显示iPhone X（采用A11芯片）以工程模式启动——只有对系统核心进行过深度修改才能实现这一点。也就是说，这部iPhone X已经越狱成功了。

根据他对这个过程的描述，使用这个新漏洞破解设备只花了两秒钟。并且iPhone运行的是iOS 13.1.1，这是苹果才刚刚发布的新版系统。不过目前，Axi0mX的办法只能实现半永久性越狱，需在每次重启时连接电脑重新加载系统修改。而非无需连接电脑的永久性越狱（俗称完美越狱）。

Axi0mX称，从DFU模式（即iPhone固件的强制升降级模式）开始，用checkm8破解它花了2秒钟，然后让它自动从NAND引导，并附带了详细引导的补丁。

▲目前checkm8并非完美越狱，需要每次开机连接电脑引导

Axi0mX称checkm8最特殊的一点是它是“不可修补”的硬件漏洞，这意味着它不像iOS软件系统漏洞那样可以用过更新系统来堵住。对于用户来说，这让随时越狱成为现实，即使他们运行的是最新版本的iOS。

当然，一般用户也不必因此恐慌，目前checkm8仍旧距离完美越狱有很长距离。而且只要用户不去主动越狱，自己手机数据也不会有什么安全隐患。

早年，由于iOS系统缺少某些功能、例如第三方输入法，用户热衷于通过越狱来加入第三方插件实现；黑客们也不断尝试寻找新的漏洞。但近几年，随着iOS系统的不断改善，已经很少有一般用户越狱，这种行为更多变为黑客们的技术探索。