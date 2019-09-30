5G现状大解析：中国保持领先，影响辐射全球

近日，IHS Markit（以下简称IHS）发布了一份名为《Staking a Claim in the 5G Era》的报告，对全球5G的发展现状进行了详细解读，可以让人们全面了解国内外5G技术、设备以及网络部署、商用服务的具体情况。

在这份报告中，IHS认为5G商用仍面临着很多挑战，包括复杂的网络架构、有限的可用终端以及高额投资成本等。与此同时，5G的大量创新技术，比如大规模MIMO、网络切片、多址边缘计算（MEC）等，也使得运营商能够以更低的成本为客户提供更好的服务。IHS分析指出，中国将在5G建设中占据主要地位，而且中兴、华为等中国厂商将在5G的主要技术领域中保持领先地位。

中国5G建设加快，影响辐射全球市场

根据IHS统计，截至2019年6月30日，全球有20个国家的33个运营商推出了商用5G网络和业务，仅以商用网络的数量来看，已经是2019年第一季度的两倍多。其中行动最快的是韩国，2019年4月初，韩国三大运营商SK电信、KT和LGUplus在政府支持下推出了5G商用网络和首个增强移动宽带业务。美国虽然宣称在2018年第四季度就推出了5G商用，但业务规模很小，其正式规模应用的时间与韩国非常接近。2019年4月的第一周，AT&T和Verizon启动了eMBB业务，此后Sprint和T-Mobile也在美国也推出了5G服务。

值得注意的是，中国在5G商用上的进展也非常快，第一次成为最早采用最新一代移动通信技术的国家之一，其中来自中国政府的支持起到了很大的作用。中国在2019年6月初向三家电信运营商和一家广电运营商颁发了5G牌照，随后开始大规模部署5G网络，预计2019年的部署规模可能会在百万级别。因此中国5G建设在时间上也许不是最早的，但是鉴于中国市场巨大的体量，预计很快就会成为5G商用规模最大的区域市场。

IHS估计，从2020年起中国每年将新增部署数十万甚至上百万个基站，使得中国5G基站的规模向4G时代一样，占据全球总量的一半以上。同时，中国运营商还在与通信厂商一起积极探索5G行业应用。这将使得中国在5G技术、设备和创新解决方案等方面形成优势，对亚太市场产生巨大的辐射影响，并对欧洲等地区产生重要影响。

应对5G挑战和机遇 中国产业链准备充分

IHS在报告中指出，随着世界各国加快5G部署进展以及各方对主导权的争夺，一些关键要素，比如技术标准、网络设备、用户设备和频谱分配等将成为各方竞争的焦点，而且也将在很大程度上影响到5G部署能否取得成功。报告表示，5G为运营商带来了很多挑战，比如需要构建新的网络架构，投资成本高，业务应用方面也有待进一步探索等等。在这方面，中国的各领域厂商无疑已经做足了准备。

从技术层面看，IHS认为，5G在MassiveMIMO等方面的技术创新也将使运营商及其客户从中受益。MassiveMIMO(多输入多输出)最早出现在2008年，可以有效提高信道吞吐量和频谱效率，目前是5G多项增强特性的重要组成部分。

报告提到，MassiveMIMO对5G网络的用户体验至关重要，未来90%以上的5G基站都将是基于MassiveMIMO技术的，包括空分多址SDMA、波束赋形、动态资源分配和干扰消除等技术。由于中兴通讯在4G时代就率先采用了大规模MIMO技术，因此IHS在报告中认为中兴、华为等中国厂商将在在这一技术上保持领先。

同时,随着5G的引入和2G/3G/4G的长期共存，运营商面临着多样化的网络架构和成本不断上升的挑战。在5G网络建设初期，热点覆盖是5G网络建设的重点。因此，现有的4G演进分组核心网（EPC），需要与即将到来的5G核心网（5GC）协同，支持2G/3G/4G/5G业务。在5G网络成熟期，4G和5G将长期共存。EPC设备将逐渐退出网络，而融合的5GC将支持多种接入方式。这些发展都需要5G融合核心网。IHS指出中兴通讯5G融合核心网持续保持创新，在部署和执行端到端网络切片的能力上业界领先。

在5G终端方面，根据IHS统计，2019年上半年有七八款5G智能手机投入了商用，下半年会有更多的机型出现。随着5G终端的平均售价下降，IHS预计2020年5G智能手机的出货量将超过1亿部。

中国工信部在今年6月6日发放5G牌照后，中兴、华为、vivo等厂商很快推出了自己的5G终端产品。目前国内推出的6款5G手机中，只有一款来自三星，其余5款都是中国国产品牌，初步形成了先发优势。IHS认为，中国品牌与国外品牌相比，在上市时间、种类和数量、技术创新等方面都具有明显优势，因此中国手机品牌已经站在了“第一梯队”。

IHS认为，在中国政府的大力支持下，中国运营商正在快速向5G演进，未来会成为全球5G生态建设、技术创新和5G商用的重要推动力量。

5G技术，中国厂商领先

在报告中，IHS对中国厂商的5G实力给与了高度肯定，这是中国通信产业在5G时代崛起的最好写照。报告指出，华为的5G无线基站发货量的处于领导者地位。华为与德国电信合作,推出了首个基于共享RAN、核心网和传输网络的网络切片。中兴作为端到端的5G产品和方案提供商，在商用部署与合作、新技术和产品研发等方面也都居于领先地位。

IHS在报告中指出，华为已签署了50个5G合同。华为在欧洲、中东和亚洲拥有5G商用网络，多项试验表明了其5G能力。而根据中兴通讯发布的消息，该公司与Telefónica、Orange、Wind Tre、奥地利Hutchison Drei等欧洲运营商建立有广泛的合作关系，在中国也参与了大量5G建设项目，共赢得了60个合作伙伴和超过25个商业合同。

在5G技术领域，中兴通讯是MassiveMIMO技术的领导者和先行者，在RAN和融合核心网引领创新，同时支持NSA/SA两种架构和混合云部署。中兴通讯还是领先的传输设备厂商，其5G承载方案Flexhaul得到了IHS的高度评价，认为该系统支持超大带宽、超低延迟、泛在连接、高精度同步和网络切片等丰富功能，让运营商可以灵活地配置5G网络和业务。仅网络切片一个领域，中兴通讯在2019年1月时就已经部署了26个项目，其中很多项目都进入了特性测试阶段。中兴通讯5G切片商城解决方案在5G World上曾荣获“网络切片最佳贡献”奖，IHS认为这充分展示了中兴通讯在5G领域的创新能力与领先水平。目前这一切片商城解决方案正广泛应用于5G的各个行业应用测试。

此外，IHS对华为，中兴通讯的5G终端、芯片等产品也都给与了高度评价。报告指出，华为作为领先的终端厂商之一，已经推出了多款5G化的CPE及手机。同时认为，中兴通讯所开发的5G智能手机、路由器、以太网盒和模块等都适应了特定行业的5G应用需求，而中兴通讯设计的5G基带和无线电处理芯片组也具有很高的性能，在此基础上开发的RAN产品具备非常高的容量和吞吐量，例如，华为的BBU 5900和中兴的BBU V9200是业界领先的BBU。

从IHS的报告可以看出，全球5G在2019年的商用进展非常迅速，预计在2020年会以更快的速度、更大的规模展开。中国由于行动早、体量庞大，加上有中兴通讯、华为等领先厂商积极探索技术、设备和业务创新，IHS预计会在很大的程度上影响到亚太、欧洲地区市场的选择。这对中国5G产业来说是个好消息，而且也为中国继续引领全球5G发展方向奠定了良好的基础。