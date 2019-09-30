未来集市涉嫌传销，被法院冻结银行账户

猎云网近日获悉，衡阳县市场监督管理局在查处广州未来集市网络技术有限公司、广州美埠购商贸有限公司、广州聚宝坊投资有限公司、广州优智商贸有限公司、广州思埠网络开发有限公司、深圳什么都有网络技术有限公司、广东思埠集团有限公司涉嫌传销一案中，为防止上述公司转移或隐匿违法资金，于9月23日向衡阳县人民法院提出申请，要求冻结相关公司的银行账户及理财产品、财付通商户号及所绑定的银行账户。

经审查，广州未来集市公司通过设立“未来集市”电子商务平台涉嫌从事传销行为，其与上述公司开设的银行账户均为涉嫌传销资金沉淀账户。

9月24日，衡阳县人民法院依照国务院《禁止传销条例》的规定，裁定冻结上述公司的十三个银行账户及理财产品、财付通商户号及所绑定的银行账户。

据企查查信息显示，广东思埠集团有限公司是上述多家公司（除深圳什么都有网络技术有限公司外）的控股母公司，深圳什么都有网络技术有限公司则是广州未来集市网络技术有限公司的控股子公司。

据思埠控股官网介绍，思埠集团是国内第一微商企业、社交电商创业平台，集团于2016年推出“思埠微商”，2019年正式转型为新模式“未来集市”。未来集市由思埠集团旗下子公司广州未来集市网络技术有限公司创办于2019年，是一个社交应用类圈层电商平台，利用大数据社群运营与商学院培训体系推进社交，为用户群体提供产品化与内容化的综合服务。

2019年7月，未来集市宣布获得360金融数亿元战略投资，用于旗下主要面向店主和消费者的平台未来集市的发展。未来集市创始人吴召国当时表示，此次投资后，未来集市和360金融会进行深度的合作，在电商平台竞技中，通过补充金融场景，增强平台用户粘性的同时，也从宏观上支持了小微个体及实体经济的发展。

8月25日，今年6月30日才刚刚开始全球公测app的未来集市公布了自己的相关数据：付费用户数130万人，交易额达到了12亿。然而，就在短短数日后，未来集市官方微信公众号因涉嫌违规分销被微信官方封号。

据报道，未来集市平台规定，用户投资399就可以成为店主，之后每招一个就可以赚100元，有20个直属店主第21个开始可以赚200元。同时升级优质服务商，不仅自己招一个店主赚200元，同时店主再邀请的店主还可以赚100元。

第三方投诉平台黑猫投诉显示，用户发布了不少关于未来集市服务方面的投诉帖，投诉量达837例。