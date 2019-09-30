华为技术、鲲鹏处理器支持，浙江移动发布首个5G SA云网络

2018年初开始杭州“5G第一城”建设以来，中国移动浙江公司（下称“浙江移动”）在5G站点开通、精品区域打造、5G产业联盟发展、工业互联网应用孵化等众多领域取得了多项全国乃至全球第一。通过与华为等产业链合作伙伴8个月的共同努力，其在今日又宣布了5G网络技术创新上的巨大突破。

9月29日下午，浙江移动发布了浙江首个基于5G独立组网（SA）云网络。发布会上，浙江省通信管理局党组书记、局长徐建华与浙江海港集团宁波港信息通信有限公司副总经理黄昂涛打通了首个5G VoNR通话。浙江移动总经理郑杰、省通管局局长徐建华、华为中国区总裁鲁勇、省经信厅副巡视员沈建新以及产业链合作伙伴共同启动了5G SA云网络的发布。

浙江移动副总经理陈洪涛指出，浙江移动的5G SA云网络在保障超大带宽、超低时延和海量链接5G网络服务的同时，还能提供更高等级的网络安全保障，全面满足政府、电力、金融等行业高安全可靠性的要求，并结合网络切片及边缘计算技术，形成全新的下一代5G云化通信基础设施，“全面助力‘网络强国’‘数字中国’‘智慧社会’重大战略落地”。

华为云核心网产品线副总裁刘康表示，5G网络需要支撑运营商进行业务转型，从连接到以切片为载体的服务包销售，将网络的能力作为一种服务包销售给个人或企业，重新定义新商业。5G网络进行协同，核心网需具备切片和敏捷运维能力，同时公有云与MEC形成生态合力、云边协同，为行业应用提供端到端极致的网络服务，支撑运营商实现5GaaS转型。

5G新安全：保障信息安全

众所周知，5G时代是一个万物互联的时代，其创新应用将更多地切入工业互联网、车联网、远程医疗等重要领域，这也对网络安全自主可控提出了更高要求。在此背景下，加强网络安全核心技术研发、防范网络风险、构建安全可控的基础网络是确保信息安全的重要课题，也是运营商及产业链伙伴担当的重要责任。

华为公司和浙江移动深入合作，率先引入以华为鲲鹏处理器等先进处理器作为代表的新算力，推进计算产业生态发展，并覆盖到服务器、存储、操作系统、数据库到核心网网元等核心部件，构筑全新的5G SA云网络，目前已经完成了50余项技术规范制定，1万多个测试用例验证。

据浙江移动工作人员介绍，基于华为鲲鹏处理器的5G SA云网络，可避免以往5G组网对单技术路线依赖的风险，也可避免硬件层级的安全漏洞风险，对发展具有全球竞争力的通信核心技术起到了重要推进作用。

5G新网络：赋能千行百业

目前，华为和浙江移动在5G SA云网络上，已经率先完成全领域规模测试，并持续打造基于5G SA网络的超低时延和极速带宽体验，赋能千行百业。

什么叫5G SA云网络？SA也叫独立组网，是3GPP标准里面定义的5G目标组网方式。基于当前的5G SA网络，结合5G+MEC技术，可以实现时延相比4G 5倍以上的性能提升，带宽17倍以上提升，实测所得的时延最低可达10ms以下，网络下行速率可达1.7Gbps以上。

类似于4G时代的VoLTE技术，在5G时代提供高清语音通信的是VoNR技术。基于5G SA云网络的VoNR通话，在保证客户高清视频通话的同时还可以让客户同步享受到超高速下载的服务。从首个5G VoNR语音通话的现场效果来看，话音清晰、视频画面流畅，徐建华形容称“声音和图像都非常清晰”。

5G SA云网络同时具备高性能的网络切片能力，从而真正使5G网络具备了高隔离性、高可靠性和高安全性。发布会现场，工作人员们演示了5G SA云网络成功应用于吉利汽车无人驾驶和云游戏等场景：“根据5G SA云网络的分布式、微服务、切片、边缘计算等特性，我们提供行业特色的SLA（服务等级协议）定制化服务，可以为客户提供端到端有保障的差异化网络体验，比如说在吉利汽车的远程控制、自动驾驶，在云游戏中提供了超低时延能力。”