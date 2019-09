Apple Arcade：月付5美元，进入游戏天堂

苹果在今年3月份公布游戏订阅服务Apple Arcade,并于9月20日与iOS 13正式版同步推出。如果你更新了iOS 13,并且有外区App Store账号的话,已经可以体验到这项新服务了。

Apple Arcade目前还没有关于国区的消息,网上传闻会推出国区版,但时间不明,苹果对此也没有给予答复。所以我们暂时只能给大家看看美区Apple Arcade的情况。

划算的买卖

虽然Apple Arcade有一个月免费试用期,但是想要玩里面的游戏的话,你的账号必须有大于4.99美元的余额或者绑定了银行卡、信用卡等支付方式,否则游戏无法下载体验。

在iOS 13打开App Store,你会看到苹果应用商店已经多了一个Arcade选项,点击进入就是订阅服务了,这里面就像一个小型App Store,你可以浏览到上架游戏的视频和截图,目前总共是有53款游戏,逐渐会增加到超过100款。

Arcade的游戏只要看中了就能点击下载,下载后才能进行游玩,并且可以离线玩。但下载了它也不出现在桌面上,你依旧需要进入Arcade才行。

我们尝试了包括《Where Cards Fall》、《Oceanhorn 2》、《Hot Lava》、《Lego Brawls》、《Frogger》、《Into the Depths》和《Skate City》在内的好几个Arcade游戏,这些游戏按以往上架App Store付费至少15-30元一款,音画上乘,完成度高,操作体验各有千秋,而且苹果努力地保证这里面的游戏包含尽量多的类型和题材,能让不同人的进来都能找到自己的兴趣所在。可以说,在Arcade,你闭着眼睛选一个作品下载,玩几把,都能给你带来满足感。

游戏还利用了苹果的硬件和软件,所有保存的游戏和分数数据都存储在iCloud上,并在不同设备之间无缝切换,对MFi手柄(包括PS4和Xbox One手柄)的支持良好,而且Taptic引擎会发出适当的物理震动反馈。苹果还对Arcade进行了独特的整合,比如玩多人聚会类型的游戏,你和朋友们在各自的iPhone上玩,Apple TV或iPad就能当做记分牌显示各玩家的成绩。

这些游戏在iPhone、iPad、Apple TV和Mac都可以完美运行,iPad和iPhone上使用触屏控制或者,Mac电脑使用鼠标和触控板,Apple TV使用游戏控制器,每个平台都有特定的体验。

无怪乎外媒一致好评,说订阅Apple Arcade根本是一个无需动脑的决定,如果考虑到家庭共享和放手给孩子玩的海量内容,那么这将是你和苹果做过的最划算的一笔交易。

Apple Arcade与中国

大家都非常关心这项服务能不能进入中国市场,Apple Arcade里的游戏基本已经进行了本地化,有的还是首发中文,比如《Shahtae and the Seven Sirens》,这系列之前都没有过中文。由此可见苹果应该为国区同步上线争取过,但难度太大了。

光是审批问题,官方就要与超过100多个研发团队沟通协调,所以Apple Arcade目前没有中国区完全在情理之中。而且国内手游已经完全是F2P的天下,即使Apple Arcade顺利入华,它也未必会有多大的成功。入选Apple Arcade的游戏都是很好的游戏,但它只能吸引到一部分——可能还是一小部分玩家。

但这并不等于说Apple Arcade对中国没有意义。如果你看了苹果今年九月份的iPhone 11发布会,会注意到一个细节,当介绍到关键的A13仿生芯片时,为官方站街不是欧美大厂也不是任天堂,是来自中国巨人网络的《帕斯卡契约》(PASCAL'S WAGER)。这不是第一次,苹果此前WWDC上,甚至去年iPhone XS/XR发布会上,就已经将游戏部分的聚光灯投在了中国游戏团队身上。

为什么?

我们看看《帕斯卡契约》,为了展示A13是多么牛逼,发布会上的演示介绍了它出色画面渲染,阴影效果和3D音效等等特点。说实话,这款游戏光看画风和玩法就与国内主流游戏相去甚远。西幻画风,走位和战斗考验操作,高难度而且无氪金,属于大家心目中的硬核大作,也正因如此,它在国内手游市场注定小众。

这是为海外市场做的游戏,它不一定要吸引中国玩家,但可以借助苹果极佳的渠道打入西方。这个极佳渠道一是iPhone 11即将铺开的市占率,二就是Apple Arcade。

2018年3月- 12月,中国游戏业经历了漫长寒冬:版号冻结。版号冻结对手游的打击相当大,以至于到2019年上半年,几乎所有国内外移动市场营收报告,中国移动游戏的增长都减缓了。很多国内游戏从业者为了生存和发展,将眼光投向了政策宽松的海外市场。像腾讯、网易等传统大厂,凭借资本和渠道优势在海外同样成绩斐然,拥有了不错的用户基础。

但更多国内独立开发者和中小团队没有这么好的条件,Apple Arcade此时出现,成为国内手游提升质量走出去改变命运的机会,可能远比它来中国区给大厂F2P手游当陪衬和添彩更有意义。

Q & A

什么是Apple Arcade ?

Apple Arcade是苹果面向iOS、macOS和tvOS的游戏订阅服务,将提供100多款全新且独占的游戏,均由苹果精心挑选,并与广受好评的游戏开发商合作,入选该服务的游戏不含任何内购。

要多少钱?

Apple Arcade的价格为4.99美元/月,折合人民币约为35元,还可以享受一个月的免费试用。

可以在哪些设备玩?

用户可以在iPhone、iPad、Mac和Apple TV上玩Apple Arcade游戏,当你切换到别的苹果设备时,可以从中断的进程继续。

它的游戏支持微交易或应用内购买吗?

不,只要你花了订阅费,每一款游戏都已包含完整的体验,包括所有游戏功能、内容和未来的更新,不需要额外购买。

它会有广告吗?

不会,另一方面,苹果标榜它也没有广告追踪功能。

Apple Arcade可以像谷歌一样提供远程游戏流媒体服务吗?

不能,所有的游戏都需要从服务器下载,目前来看,它不依赖流媒体。

它支持家庭共享吗?

是的。

是苹果对这些游戏的策划和质量负责吗?

是的,苹果表示将“基于原创性、质量、创造力、趣味性以及它们对所有年龄段玩家的吸引力”来策划这些游戏。

它会在其他系统上运行吗?

该订阅服务内的游戏“将不会在任何其他移动平台或任何其他订阅服务上提供”。因此,虽然它们不会在安卓系统上出现,但可能会登陆PlayStation 4或任天堂Switch等家用主机和PC。

我还能在没有Apple Arcade订阅的情况下购买App Store游戏吗?

当然,现有的游戏模式并不会消失。不过如果你不想付费订阅,也不大可能在App Store上购买到Arcade里的游戏了。

Apple Arcade提供试玩吗?

不提供,除非你算上订阅本身的免费试用。用苹果的话来说,订阅服务是让玩家体验在没有风险的情况下尝试里面的任何游戏。

我能在这些游戏中使用控制器吗?

是的,除了传统的iOS MFi控制器,你还可以将PlayStation 4和Xbox One的蓝牙手柄与iPhone、iPad、Mac或Apple TV进行配对。

苹果是否在协助开发相关游戏?

是的,不过苹果的参与程度尚不清楚(可能每个游戏的参与程度各不相同),苹果表示,这样的做法“导致开发成本增加,但能让他们与游戏开发者的合作更紧密,让游戏变得更加生动活泼”。