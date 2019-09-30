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PayPal正式进入中国市场

2019-9-30 19:10:05来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

9月30日下午消息，据国付宝官方微博消息，2019年9月30日，中国人民银行批准国付宝股权变更申请，PayPal通过旗下美银宝信息技术(上海)有限公司收购国付宝70%的股权，成为国付宝实际控制人并进入中国支付服务市场。

天眼查数据显示，美银宝信息技术（上海）有限公司成立于2004年8月，注册资本约14.8亿人民币，由PayPal全资控股。美银宝信息技术（上海）有限公司还有两家全资控股子公司，分别为美银宝信息技术（上海）有限公司深圳贝宝分公司和美银宝信息技术（上海）有限公司深圳分公司。

公开资料显示，国付宝的运营主体为国付宝信息科技有限公司，成立于2011年1月，注册资本约1.4亿人民币。值得一提的是，国付宝的大股东为持股70%的北京智融信达科技有限公司，其为海航科技集团有限公司的全资孙公司。国付宝的二股东为国富通信息技术发展有限公司，为中国国际电子商务中心的全资孙公司。

公开资料显示，国付宝于2011年12月获中国人民银行颁发互联网支付、移动电话支付业务许可，2015年获基金支付业务许可，2016年获跨境人民币支付业务许可，2016年获预付费卡发行与受理业务许可（海南省、陕西省、云南省、湖南省、北京市）。公司主要面向电子商务、跨境商贸、航空旅游等行业企业提供支付产品及行业配套解决方案。

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关键词：PayPal

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