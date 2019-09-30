SpaceX星际飞船MK1制造完成，2021年投入商用

在星际飞船Starship MK1制造完毕后，SpaceX CEO马斯克在德克萨斯州当地时间28日晚召开了发布会，介绍了Starship技术以及新火星登陆计划新细节。

在2016年的国际宇航大会(IAC)上，马斯克第一次登陆火星计划，他计划用长度为122米，直径超过11米，拥有42台火箭发动机的星际运输系统（ITS）将人类送上火星。随后SpaceX开始研发新一代火箭发动机，寻找投资人，后来ITS变成BFR，即大猎鹰火箭，开始制造BFR的二级火箭Starship。按照SpaceX最初想法，Starship是用高大上的碳纤维制作，但很快发现不切实际，改用不锈钢制造的Starship的验证机，修改飞船外形，即刚刚制成的Starship MK1。

按照马大嘴早前的泄露的消息与发布会介绍，BFR由一级运载火箭“超重”(Super Heavy)与二级载人火箭Starship组成，现在制成的Starship MK1验证机干重为200吨，正式版干重降低至85吨，拥有3+3个发动机，起飞重量达到1200吨，有效载荷150吨，典型返程载荷50吨，超重火箭拥有37个猛禽发动机和6条着落腿，燃料箱的容量为3300吨，与超重火箭组合后高度达到118米，整个火箭可回收使用。

不过一枚BFR火箭是没法把人送到火星，要把人送到火星，先要发射一枚载人的BFR上天，然后发射第二枚载满燃料的BFR上天，两艘Starship在太空会后，第二艘会给第一艘补充燃料，拥有足够燃料后Starship会带着人飞向火星。

SpaceX计划BFR在2021年投入商业服务，2023年完成绕月飞行，最终执行火星任务。不过看着Starship MK1大号二脚踢的造型，小编相信SpaceX一定会跳票

