日夜工作、绿卡难求...倒在Facebook楼下的浙大学霸

Facebook周五证实，9月19日发生的员工死亡是自杀。

该公司发言人在一份声明中说：“我们对我们的一名员工Qin Chen上周在Menlo Park总部自杀身亡的悲惨消息感到悲伤。”

“在这段时间里，我们正在尽我们所能来支持他的家人和亲人。我们所有的行动都由一位世界领先的外部自杀预防专家进行指导。我们非常关心我们的员工，并为我们的员工和那些与Facebook签约的员工提供现场咨询，同时为所有员工提供心理健康和自杀预防支持。最后，我们会通过创建安全空间，以及内部资源小组公开分享，让整个Facebook员工社区团结起来。”

周四，许多人聚集在Facebook公司总部外，要求“为Qin伸张正义”，随后这家科技公司发表了上述声明。

“Facebook需要告诉我们到底发生了什么，他上班时发生了什么，一周前发生了什么，”组织抗议的志愿者之一Bill Young说。“Facebook知道这一切。”

Bill Young说，有传闻称，Qin可能在Facebook公司遭到了欺凌。然而，组织者Bill Young不是该公司的雇员，他说大多数抗议者也没有在那里工作。

该公司的一名女发言人指出，Facebook上有一个工作场所性骚扰政策页面。声明称，“Facebook不容忍员工或本政策涵盖的其他人的虐待行为、欺凌或其他恐吓或攻击性行为，无论是否基于受保护的类别。”这名女发言人表示：如果员工被发现虐待同事，我们将采取适当措施制止这种行为。”

此事发生之后，对Facebook没有造成很大影响，公司内部并没有很多与此相关的讨论，还有很多员工表示对此事并不知情。据一名对此事知情的Facebook员工表示，死者跳楼的地点是Facebook新修的一栋高楼。

华商报记者在Qin Chen的领英页面上看到，Qin Chen今年38岁，1999级浙江大学毕业生，2011年到美国，在南加州大学攻读计算机专业硕士，毕业后留在美国互联网界发展，履职过多家互联网巨头，平均每两年换一次工作，于去年3月跳槽到Facebook总部，隶属于广告组。在入职Facebook之前，曾在互联网设备供应商思科公司、外包咨询公司Ryzlink工作过。

一名知情人士透露，当天上午，在上司的办公室，Qin Chen与上司发生了激烈争吵。有人听到总监大声说“滚出去”，而Qin Chen说“这不公平”。不久以后，Qin Chen从大楼顶楼跳下。有知情人士认为，虽然Qin Chen已经在美国工作8年，但他仍没有拿到绿卡，只有工作签证，又要养家糊口，不能和上司翻脸，只好忍气吞声，最终不堪重负结束了自己的生命。

目前，Qin Chen在美国的家人已经聘请了代理律师打官司，代理律师是Qin Chen的浙大校友郑巧晶律师。