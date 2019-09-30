怀念扁平圆角矩形图标？小米MIUI 11上线《MIUI 10经典》主题

IT之家9月30日消息 升级到MIUI11系统后，还怀念扁平圆角矩形图标？今晚，小米主题宣布，《MIUI 10 经典》主题已上线。在小米主题中搜索“MIUI 10 经典”，即可让你的MIUI 11变回MIUI 10风格。

MIUI11带来更加成熟的现代设计语言：包括去除冗余的符号，只留下必要信息和内容，还有专为触碰而设计的控件。

此外，小米还宣布，从今天开始，MIUI主题全面免费，但少量涉及版权内容主题除外。