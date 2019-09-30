怀念扁平圆角矩形图标？小米MIUI 11上线《MIUI 10经典》主题

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家9月30日消息 升级到MIUI11系统后，还怀念扁平圆角矩形图标？今晚，小米主题宣布，《MIUI 10 经典》主题已上线。在小米主题中搜索“MIUI 10 经典”，即可让你的MIUI 11变回MIUI 10风格。
MIUI11带来更加成熟的现代设计语言：包括去除冗余的符号，只留下必要信息和内容，还有专为触碰而设计的控件。
此外，小米还宣布，从今天开始，MIUI主题全面免费，但少量涉及版权内容主题除外。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有