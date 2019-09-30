WeWork突然宣布撤回招股书，暂搁浅IPO计划

北京时间9月30日晚间消息，据国外媒体报道，共享办公空间巨头WeWork今日宣布，将撤回提交给美国证券交易委员会（SEC）的S-1文件（即IPO招股书），因为公司将推迟IPO（首次公开招股）计划。

今年8月14日，WeWork正式向SEC提交了招股书，宣布了上市意向。在招股书中，WeWork披露了巨额亏损和令人困惑的公司结构。在此后的几个月里，WeWork对自身的企业监管进行了彻底改革。

根据媒体之前的报道，WeWork之所以考虑推迟IPO，主要是因为该公司意识到，公开市场给予的估值要远低于WeWork之前私募融资的估值。报道称，WeWork的IPO估值约为200亿美元，不会超过250亿美元。相比之下，今年早些时候软银曾投资WeWork，为后者估值约470亿美元。

今日，WeWork联席CEO阿蒂·明森（Artie Minson）和塞巴斯蒂安·古宁汉姆（Sebastian Gunningham）在一份声明中称：“我们已决定推迟IPO，专注于我们的核心业务，该业务的基本面仍然强劲。”

此外，两位CEO还称：“我们将一如既往地致力于为我们的会员、企业客户、业主合作伙伴、员工和股东提供服务。我们仍有意将WeWork作为一家上市公司来运营，并期待着在未来重新进入公开股票市场。”