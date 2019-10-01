36氪向美SEC提交IPO招股书：暂定筹资1亿美元

北京时间10月1日凌晨消息，36氪周一向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开发行）招股书。这份招股书显示，36氪拟在纳斯达克全球精选市场挂牌上市，用作“占位符”的暂定筹资额为1亿美元。

36氪在招股书中披露该公司的财务信息称，该公司2018年营收为人民币2.991亿元（约合4360万美元），与2017年的人民币1.205亿元相比增长148.2%。在截至2019年6月30日的6个月，36氪的营收为人民币2.019亿元（约合2940万美元），与2018年同期的人民币7240万元相比增长178.7%。

36氪2018年的净利润为人民币4050万元（约合590万美元），与2017年的人民币790万元相比增长411.4%；2018年的净利润率为13.5%，高于2017年的6.6%。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6个月，36氪的净亏损分别为人民币830万元和人民币4550万元（约合660万美元）。

在这份招股书中，36氪还披露了公司高管和董事的持股信息：首席执行官及联席董事长冯大刚实益持有164，445，601股普通股，持股比例为17.5%；创始人及联席董事长刘成城实益持有58，749，000股普通股，持股比例为6.2%；董事左凌烨持有62，688，000股普通股，持股比例为6.7%。

另外，36氪主要股东的持股信息如下：冯大刚旗下多个实体总共实益持有164，445，601股普通股，持股比例为17.5%；刘成城全资拥有的6Kr Heros Holding Limited实益持有58，749，000股普通股，持股比例为6.2%；API（Hong Kong）Investment Limited实益持有151，772，000股普通股，持股比例为16.1%；Tembusu Limite实益持有101，261，000股普通股，持股比例为10.8%；China Prosperity Capital Alpha Limited实益持有71，429，000股普通股，持股比例为7.6%；北京九合云起投资中心实益持有65，307，000股普通股，持股比例为6.9%；M36 Investment Limited实益持有62，688，000股普通股，持股比例为6.7%。

36氪已经指定瑞士信贷集团和中金公司为此次IPO交易的承销商。

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