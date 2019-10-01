美国总统候选人提出新征税方案，苹果需多缴14亿美元

北京时间10月1日早间消息，美国参议员伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）提出的不平等税收方案将对CEO薪酬过高的企业征收新的税种。这项计划在很大程度上将不会影响员工薪酬水平普遍较高的科技公司。不过，苹果是一个例外。

苹果拥有大量的零售店员工，他们的薪酬远远低于工程师或典型的科技行业员工。苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）的薪酬是苹果员工平均工资的200多倍。

具体来说，苹果报告称，截至2018财年底，该公司约有13.2万名员工。根据彭博社的报道，其中有大约7万人在零售店工作。

苹果2018年的代理声明显示，“我们CEO的2018年年度总薪酬为15，682，219美元，而薪酬中位数为55，426美元，这个比例为283比1。”所有上市公司都被要求在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中披露这个比值。

根据桑德斯的提议，如果公司CEO的薪酬超过普通员工的200倍，那么公司将被征收额外2%的税。苹果的实际税率为18.3%，应税收入为729亿美元。如果再提高2%，那么将意味着额外14亿美元的支出。

亚马逊则是另一个例外，因为亚马逊的仓库中也有庞大的员工队伍。

不过，尽管亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）凭借所持的公司股票成为全球首富，但他的年薪要低于库克。亚马逊在2018年的代理声明中表示：“除贝索斯以外，我们员工的薪酬中位数为28，836美元。贝索斯2018年的年薪为1，681，840美元。两者之比为1比58。”

这意味着，亚马逊的税率将会被提高0.5%。

然而，亚马逊的利润率远远低于苹果。2018年该公司的应税收入只有113亿美元。这意味着，亚马逊只需额外再缴纳5600万美元的税款。

桑德斯来自佛蒙特州，目前正在争取2020年民主党总统候选人的提名，但在最新民调中远远落后于同样来自民主党的伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）和美国前总统拜登。