苹果iWork套件更新，全面支持iPadOS/iOS 13

除了系统，苹果今天还更新了移动端iWork办公套件，包括Pages文稿、Numbers表格和Keynote讲演。全面兼容iPadOS/iOS 13系统。

更新后，iPadOS/iOS版iWork办公套件将支持深色模式、外接存储、多任务处理、定制字体等iPadOS/iOS 13所特有的功能。具体更新内容如下。

Pages文稿5.2:

-启用「深色模式」突出您的内容。

-在iPadOS上的多个空间中使用Pages文稿，或者在分屏浏览中并排编辑两个文稿。

-支持iOS 13和iPadOS的全新文本编辑和导航手势。

-设定所有从基本模板创建的新文稿所使用的默认字体和字体大小。

-使用从App Store安装的自定字体。

-为整个文稿截屏，进行标记，然后作为PDF轻松共享。

-访问USB驱动器、外置硬盘或文件服务器中的文件。

-使用「旁白」听取图表的音频描述。

-为音频、视频和绘图添加辅助描述。

-改进了导出PDF的可访问性。

-支持HEVC格式影片，可在保留画质的情况下减小文件大小。

-在实体键盘上按下Shift或Command键即可选择多个对象。

Numbers表格5.2:

-启用「深色模式」突出您的内容。

-在iPadOS上的多个空间中使用Numbers表格，或者在分屏浏览中并排编辑两个电子表格。

-支持iOS 13和iPadOS的全新文本编辑和导航手势。

-使用从App Store安装的自定字体。

-为整个电子表格截屏，进行标记，然后作为PDF轻松共享。

-访问USB驱动器、外置硬盘或文件服务器中的文件。

-使用「旁白」听取图表的音频描述。

-为音频、视频和绘图添加辅助描述。

-改进了导出PDF的可访问性。

-支持HEVC格式影片，可在保留画质的情况下减小文件大小。

-在实体键盘上按下Shift或Command键即可选择多个对象。

Keynote讲演5.2:

-在iPadOS上的多个空间中使用Keynote讲演，或者在分屏浏览中并排编辑两个演示文稿。

-支持iOS 13和iPadOS的全新文本编辑和导航手势。

-使用从App Store安装的自定字体。

-为整个演示文稿截屏，进行标记，然后作为PDF轻松共享。

-访问USB驱动器、外置硬盘或文件服务器中的文件。

-使用「旁白」听取图表的音频描述。

-为音频、视频和绘图添加辅助描述。

-改进了导出PDF的可访问性。

-支持HEVC格式影片，可在保留画质的情况下减小文件大小。

-在实体键盘上按下Shift或Command键即可选择多个对象。