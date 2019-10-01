外媒：去年马斯克在特斯拉薪酬22.8亿美元，是普通员工几万倍

10月1日消息，据外媒报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克，在2018年从特斯拉赚了22.8亿美元，这一数字包括他的工资、股票期权、股票增值和其他津贴。特斯拉员工的工资中位数约为5.6万美元，而马斯克每年的收入是该公司员工中位数工资的40668倍。



CEO收入和员工工资中位数差距排名第二的是Abercrombie & Fitch首席执行官弗朗索瓦·霍洛维茨-博纳迪(Fran Horowitz-Bonadies)，其工资是普通员工的3660倍。紧随其后的是Gap、美泰(Mattel)和Align Technology，这些公司的薪资差距都超过3100比1。

政策研究所(Institute for Policy Studies)的最新报告《2019年高管过剩：让企业为巨大的薪酬差距买单》(Executive Excess 2019: Making corporate Pay for Big Pay gap)的主要作者萨拉·安德森(Sara Anderson)表示，这确实是一个系统性问题。安德森在过去的26年里一直是这些报告的主要作者，并负责上述研究所的全球经济项目。安德森说，政策制定者终于在这一问题上采取了行动。

从2018年开始，美国上市公司被要求在代理委托书中披露其CEO一年的收入与普通员工收入的差距。2010年的《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)也要求披露这一差距。2016年，俄勒冈州波特兰市的政策制定者通过了一项法案，对那些首席执行官收入至少是员工中位数收入100倍的公司征税。“在州和地方层面看到这一进展令人兴奋，”安德森说道。该税适用于在波特兰做生意的公司，并根据CEO与员工薪酬差距的大小对其进行处罚。例如，如果公司的首席执行官的收入是普通员工的250倍，那么他们必须支付25%的税。

美国的总体收入差距在过去几十年里一直在扩大。从1978年到2017年，美国最富有的0.1%人群的收入增长了约340%，但与CEO们的收入相比，这仍然微不足道。

安德森对薪酬差距最大的50家美国公司的多样性感到惊讶。虽然沃尔玛等低薪零售商不出所料地榜上有名，但也有许多大型科技公司，甚至汽车零部件企业也进入榜单。安德森说，这显示了这个问题的广度。我们不能仅仅认为只有沃尔玛和麦当劳才这样。

沃尔玛的工资差距为1076:1，在榜单上排名第46位。麦当劳排名第16，差距为2124:1。此外，50家美国公司的员工需要至少1000年的时间才能获得他们的CEO在2018年一年的时间里取得的收入。