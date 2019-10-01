被甲骨文起诉抄袭代码，谷歌不服判决但上诉恐遭驳回

美国政府正敦促美国最高法院驳回Alphabet旗下谷歌的上诉，从而支持甲骨文公司为谷歌在安卓操作系统中使用受版权保护的编程代码收取逾80亿美元版税。

此前，谷歌对上诉法院的一项裁决提出质疑。上诉法院裁定，谷歌的安卓系统中包含甲骨文拥有的一些Java编程代码，侵犯了甲骨文的版权。

联邦陪审团曾表示，谷歌复制代码是合法的“合理使用”，但上诉法院推翻了这一裁决。

联邦总律师诺埃尔-弗朗西斯科（Noel Francisco）周五提交的文件可能会降低谷歌在最高法院举行听证会的可能性。弗朗西斯科说，尽管上诉法院的裁决“并非毫无疑问”，但的确是正确的。

弗朗西斯科称，谷歌“逐字复制了11，500行计算机代码，以及代码中固有的复杂结构和组织，以帮助其具有竞争性的商业产品。”

最高法院通常会采纳联邦总律师关于未决上诉的建议。法官们可能会在10月或11月决定是否受理此案。

谷歌认为，如果不推翻上诉法院的裁决，将使开发新的应用程序更加困难。

谷歌的首席法律官肯特-沃克（Kent Walker）在一份电子邮件声明中表示，“数百名行业专家认为，开发者应该能够在旧平台上创建新的应用程序，而不能受限于某一家公司。”

沃克说，“让当前的裁决生效，可能会对现有企业有所帮助，但它不会认识到互用性（inter-operability）的重要性。互用性促进了竞争，为新产品和服务铺平了道路。”

Java编程语言由Sun Microsystems开发，在甲骨文2010年收购该公司之前，该语言允许开发人员编写它所谓的“一次编写，在任何地方运行”的程序。

甲骨文表示，它的API是免费提供给那些想要构建运行在计算机和移动设备上的应用程序的人的。但该公司表示，对于竞争平台或将其嵌入电子设备的公司，使用其应用程序编程接口需要获得许可。

甲骨文向最高法院表示，谷歌拒绝获得许可，然后“将作品中最知名的部分复制到一个与之竞争的平台上。自然，这对甲骨文造成了无法估量的市场伤害。这是典型的侵犯版权。”