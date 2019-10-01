还记得你用的第一款智能手机吗？

2003年，电影《手机》上映时，很少有人能想象，一个小小的手机能包含如此大的能量。

那一年，全世界销量最高的手机是诺基亚1110。它也是历史上销量最高的手机，在整个生命周期内卖出了2.5亿部，高于iPhone 6系列的2.2亿，后者是销量最高的智能手机。

之后的4年里，以诺基亚为代表的功能手机占领了中国，也占领了世界。2007年11月，诺基亚总用户数突破10亿，福布斯杂志借当时的封面报道发问：还有谁能追赶上手机之王的脚步？（Can anyone catch the cell phone king?）

然而那一年，世界正悄然发生着变化。1月，乔布斯在Macworld大会上发布了第一代iPhone，「正面只有一个实体按钮加一整块触摸屏」的设计震惊全场。6月，iPhone正式发售，半年内就卖出近400万部。

▲初代iPhone | Apple

2008年，诺基亚发布了当时Nseries的机皇产品N96，并针对中国地区制作了一个「李小龙用双节棍打乒乓球」的广告片，迅速引爆全网。即便如此，N96作为一个「滑盖手机」已经走到了过时的边缘。全世界的目光都聚焦在iPhone上，聚焦在了「触屏智能手机」这个概念上。

嗅到危机的气味，诺基亚立即调整了产品策略，接连发布了包括5800XM、N97、5230在内的多款触屏手机。之后又在自有智能手机系统Symbian江河日下后，联合微软开发了Windows Phone手机，推出了N系列和Lumia系列手机。只不过这一次，诺基亚再次上错了船。

▲Nokia 5800XM | Nokia

2008年7月，苹果在北京三里屯开设了自己的第一家直营Apple Store，虽然距离iPhone正式登陆中国还有一年时间，但这股旋风已经刮到了中国。各种水货iPhone开始出现在中国的街头巷尾。靠着iOS系统和App Store，iPhone拉开了智能手机新的篇章。手机不再只是一个用来打电话发短信的通讯设备，而开始成为一个更全能的计算机。

几乎同时，Android也踏上了触屏智能手机的征程。2008年，HTC发布了第一款商用Android手机，HTC Dream。很快，HTC和三星的安卓智能手机开始席卷全世界，特别是iPhone无法触及到的中低端市场。2010年发布的iPhone 4和Galaxy S是iOS和安卓的代表作，成为了当年智能手机领域的「双子星」。

▲HTC Evo | Wikipedia

2011年，智能机市场开始进入百花齐放的阶段。HTC Evo、One，三星Galaxy S2、摩托罗拉的Droid系列，各自成就了当年的一代机皇。同年8月，小米加入战局。靠着旗舰级的配置，1999元的价格，加上倾听用户需求打磨了一整年的MIUI，小米一炮而红。

▲早期小米手机|小米

从2010年到2016年，苹果和三星的战争打了6年。Galaxy和iPhone一直针锋相对，也熬死了不少竞争对手。鏖战过程中，包括摩托罗拉、索尼、HTC在内的诸多老牌手机大厂被逐渐淘汰，另一支新军则在逐渐崛起。

2016年，耕耘手机市场多年的OPPO和Vivo迎来了爆发式增长。它们都师出国内老牌电子厂步步高，以「本分」为做产品和运营的宗旨，按照传统的方式耕耘渠道，最终收获果实。OPPO的明星产品R9超过iPhone 6s，成为2016年国内的单品销量冠军，OPPO也因此坐上了国内市场份额第一的宝座。中国企业开始成为智能手机领域里一支不可忽视的力量。

▲OPPO R9 | OPPO

不少人将OPPO和Vivo的成功归功于营销和渠道管理，相比之下，华为的成功之路显得更加「稳健」。1987年，任正非创立华为，从当时的电话交换机开始，开发生产通讯基础设施，深耕通讯行业。2003年，华为成立了自己的手机业务部，很早就在开发功能手机。2008年，华为开始开发安卓手机，并在2012年首次发布了Ascend P系列旗舰机型。2014年，长久的积淀终于迎来爆发，Mate 7在高端领域大获成功后，华为一直保持着每年两位数的销售增长率。近两年更是在整个市场下行的大背景下逆势增长，依靠每年稳定进步的产品俘获了越来越多的全球用户。

▲华为P30 Pro |极客之选

进入2019年，智能手机市场开始逐渐趋于饱和，越来越多的小厂商被淘汰，市场开始进入「巨头时代」，排名前五的华为、OPPO、Vivo、小米和苹果五家品牌，占据了整个智能手机市场92.9%的份额。国产品牌手机在东南亚等新兴市场不断攻城略地，小米连续八个季度在印度出货量第一，华为也在欧洲获得了相当不错的销售成绩。在更底层的市场，传音靠着为非洲市场量身定做的廉价产品已经成为了整个非洲大陆智能手机市场的王者。

手机市场逐渐进入饱和区，但产品和技术的发展却未有停止的迹象。折叠屏、5G、三摄等新技术，仍在扩展创新的边界，不断为智能手机带来新的想象力。