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国外网友吐槽特斯拉智能召唤功能：它来了它来了……停！

2019-10-1 12:41:40来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家10月1日消息 9月末，特斯拉面向Model S、Model X和Model 3车主推出了其车载软件的第10版，其中在驾驶和核心的汽车功能方面，特斯拉将其汽车召唤功能重新命名为“智能召唤”（Smart Summon），并增加了新的功能。

特斯拉的“智能召唤”功能是一项很有趣的功能，当你将车停在停车场或其他地方时，你不需要亲自到车旁边去上车，而是可以在手机上控制汽车，让汽车离开停车位，绕过障碍物，找到车主。听起来这是一项非常具有未来感的功能，但是在实际使用的时候会怎样呢？

目前国外网友们给出了答案，他们在网络上上传了使用特斯拉“智能召唤”功能的视频，其中不乏好多让人忍俊不禁的“故障视频”，例如有网友横隔马路试图让特斯拉找到自己时，特斯拉确实自己离开了车位，缓慢绕过障碍物，但是它似乎并不能检测到突然行驶过来的汽车，在准备穿过马路的时候，差一点被侧边开过来的汽车撞到，幸亏车主及时暂停了该功能，否则就得损失一笔钱了。

另一名网友在试图让特斯拉自己穿过沃尔玛的停车场时，可能是停车场的环境比较复杂，特斯拉被行人还有旁边移动的车辆弄糊涂了，也差点发生碰撞。

值得注意的是，特斯拉对于“智能召唤”的不智能之处似乎是清楚的，在特斯拉网站上的标语中写道： “您仍然要对自己的汽车负责，必须随时监视它及其周围环境，让他保持在视线范围内，因为它可能无法检测到所有障碍。” “要特别注意快速移动的人，自行车和汽车。”

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关键词：特斯拉Model 3

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