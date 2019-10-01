台积电正式反击格芯，控告格芯侵犯25项专利

IT之家10月1日消息 据第一财经报道，台积电今天发公告称，该公司于2019年9月30日在美国、德国及新加坡三地对格芯提出多项法律诉讼，控告格芯（GlobalFoundries)侵犯台积公司40nm、28nm、22nm、14nm、以及12nm等制程之25项专利。

台积电表示，要求法院核发禁制令，禁止格芯生产及销售侵权的半导体产品，同时提出对非法使用该公司半导体专利技术与销售侵权产品的格芯寻求实质性的损害赔偿。不过，台积电并未透露具体赔偿金额。

值得一提的是，8月26日格芯在美国多地以及德国指控台积电侵犯了格芯16项专利，并要求美国贸易委员会（ITC）实施进口禁令，以阻止使用台积电技术的主要客户及下游电子公司的产品被进口至美国和德国。

台积电对此回应称：”深信其侵权指控并无根据，对于其同业不以技术在市场上竞争，而诉诸毫无根据的法律诉讼之行为感到失望。台积公司对于技术领先、卓越制造、以及对客户不移的承诺有坚定的自信。我们将尽所能，以一切可能的方法来反击，以保护我们自主研发的专有技术。”

根据市场调研机构拓墣产业研究院数据显示，2019年二季度晶圆代工行业台积电的市场份额为49.2%，紧随其后的分别为三星（18.0%）、格芯（8.7%）、联电（7.5%）和中芯国际（5.1%）。