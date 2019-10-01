三大无人作战方队亮相阅兵！70年从战马到无人机，新一代国之利器是怎样的炼成的

小伙伴们，今天的阅兵看过瘾了吗？

文摘菌今天也在电视前蹲了两个小时，除了对帅气的兵哥哥们印象深刻，三个无人作战方队也相当惹眼了！尽管无人作战方队是各种先进武器的混编，但其中多数还都是无人机，也是科技迷们最关心的装备。

威武霸气的99A主战坦克，先进的观瞄系统和车长终端是一方面，但要发挥作战效能还是要靠三名载员的操作和配合。

歼-20、歼-16、歼-10C等多用途歼击机，拥有先进的雷达和制导技术，也需要飞行员高超的飞行本领来驾驭。

然而无人机却可以在遥控设备或自备程序控制操纵的情况下执行任务，不仅可以完成侦察、打击、干扰等多种任务，还能避免人员伤亡，简直是新一代的国之利器！

三个无人装备方阵依次展示了多款不同类别和级别的侦察无人机、多款不同型号的攻击型无人机以及多款执行通信干扰的无人平台。

无人作战第一方队主要是由侦察无人机组成，包括高空高速侦查无人机、侦察校射无人机、中程无人机以及小型近程无人机组成，具有战场侦察、目标定位、火炮校射、火力引导和打击毁伤效果评估等功能。

无人作战第二方队由攻击-2无人机、攻击-11无人机和反辐射无人机组成，攻击-2无人机能够全天候遂行侦察打击任务，攻击-11无人机可遂行制空突击、压制防空等作战任务，反辐射无人机具备压制敌预警探测和指挥通信系统的强大功能。

无人作战第三方队包括两型侦察干扰无人机，可以进行电磁压制和干扰，还有一款水下无人潜艇。

回想70年前，参与建国阅兵的还有两千多匹战马，而如今我军已经拥有了无人机和无人潜艇，感慨祖国发展的同时，文摘菌决定好好梳理一下我国无人机的发展历程，或许从中可以看出我国国防科技建设发展的艰辛与不易。

被逼出来的中国军用无人机

解放军发展和使用无人机的历史可以追溯到在20世纪50年代，中国从苏联引进了第一架无线电控制无人机，Lavochkin La-17。

最初，这20架La-17主要用于解放军空军作为靶机，但是很快又用完了，之后60年代早期苏联军事停止援助后，我军又面临没有无人可用的局面。

没办法，解放军空军只能决定开发自己的无人机，因此1965年诞生了第一架国产无人机——长空1号（CK-1）的开发。CK-1是一种类似于La-17的无线电控制无人机，该无人机最初由南京航空航天大学在国防科学技术工业委员会的监制下完成的。

在此期间，解放军空军无人机的早期测试和开发在戈壁沙漠的一个测试和训练基地进行，主要负责人是被誉为“中国无人机之父”的中国工程院院士赵煦将军。

越战期间，美国AQM-34火蜂无人机经常非法闯入我国空域，1964年被空军某部中队长徐开通驾驶J-6战斗机击落一架，后来北航在此基础上试制的“长虹”号无人驾驶高空侦察机于1978年5月完成了定型试飞，“无侦-5”成为中国第一架高空无人驾驶侦察机。

此后，赵煦将军开始领导超音速无人机的研制，他的团队成功地克服了缺乏完整的数字控制系统的障碍，到1995年4月，超音速无人机试飞成功，中国成为继美国和俄罗斯之后，世界上第三个开发出这种超音速无人机的国家。

20世纪90年代，中国航天科技集团开发的彩虹系列无人机已经取得了相当大的进步，其中彩虹-3和彩虹-4主要作为无人战斗机出口到世界各地。

再到去年的珠海航展上，各种参展的新型无人机近30款，创下历届航展之最，民用、军用无人机种类各占半壁江山。

2018年珠海航展上的彩虹-7

2018年，赵煦作为中国工程院院士还在参与无人机的研发工作，他期待无人机将来能成为中国的“第二空军”。

用途广泛的中国军用无人机

今天，解放军的无人机已经可以参与和支持多种多样的任务，几乎能覆盖所有战争领域。

武器测试和训练

解放军早期使用无人机主要作为武器测试的靶机，这一应用一直延续到今天。

据报道，这些靶机已经在30多次演习和训练任务中被使用了数百次，目的是“精确模拟武器可行性和有效性，以对空中目标进行精确模拟”，同时探索更具创新性的实战训练方法。

监视和侦察

解放军使用无人机还将支持其情报、监视和侦察(ISR)能力，从用于战场侦察的战术无人机，到支持远程监视的更为复杂的无人机。在这方面，这些系统将增强解放军在复杂环境中的战场感知能力。

指示目标

解放军将使用无人机进行目标精确指示，包括指挥火炮或导弹瞄准目标。某些无人机甚至可以与指挥信息系统整合在一起。从战术火力到精确打击，无人机可以提供更高精确度的目标位置，从而提高人民解放军的火力能力。

数据中继和通信支持

人民解放军可能会使用多种型号的无人机进行数据中继，包括支持通信。31在天基能力遭到破坏的情况下，人民解放军可能会使用无人机来取代这种能力，至少在局部水平上，这可以促进其在被拒绝的环境中的行动。

电磁攻击和压制

信息作战中无人机用途广泛，特别是电子对抗方面，无人机已经成为一个能够执行各种电子战任务的多用途电子战平台，其中包括电子侦察、电子干扰和反辐射攻击，据报道，无人机也可用作诱饵以迷惑敌军。

压制敌人的防空系统

解放军可以使用反辐射无人机，例如哈比ASN-301无人机，甚至可以将退役的J-6战斗机改装成了无人机，用来突破敌军的防空系统，在一个关于未来战争的展览中，中国军事博物馆还展出了一幅“群体作战系统”对抗航空母舰的图片。

综合侦察和精确打击

解放军的一些先进无人机可以进行综合侦察和打击，能够携带多种类型的精确武器。例如，一位美国军事科学院的战略家认为，解放军无人机可以在远程作战中作为重要武器，海军未来可能使用舰载无人机，包括打击敌人的航空母舰或攻击敌人占领的岛屿。

支援保障

无人机还可以用作后勤保障，特别是在需要快速部署的情况下，因为它们具有速度、准确性和灵活性的优势。这还可以跟地方企业合作，解放军空军后勤部门制定了一项战略合作协议，通过该协议，在2018年1月的一次演习中，就使用了顺丰和京东的商用无人机来快速运送医疗用品和设备。

各军种的无人机运用

现在，解放军陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队都在不同领域开始使用无人机。

陆军

陆军使用的主要是战术级别的小型无人机，通常用于战场侦察和指示目标，以提高精确打击能力，还有旅一级部队中配备的侦察无人机，可以提供目标侦察。

例如在2009年国庆阅兵中展出的ASN-207无人机，可以在150千米范围内侦察情报信息，尤其是白光/红外摄影机拍到的视频影像可以实时传输至地面站，进行观察和监视，定位较射系统也能实时的指标地面目标的坐标和校正火炮射击。

海军

海军不仅拥有较小的战术无人机，而且还拥有一定数量的中型侦察无人机。

例如BZK-005侦察无人机，由北航无人机研究所和哈尔滨飞机工业集团设计，最大航程为2400公里，最大航时为40小时，工作有效升限在8000米左右，最大起飞重量为1250千克，回收以轮式全自动降落，如果在特殊情况下还可以进行人工干预。

BZK-005无人机还具备一定的隐身能力，机身上携带了一个大型卫星接收天线，用于接收地面指令，同时传输侦察图片。

据报道，目前该机主要活跃在一小岛周围，而更频繁被御用摄影师玩抓拍。

据报道，2018年初，“翔龙”也被命名为WZ-9正式列装海军，“翔龙”是一种高空长航时无人机，航程7000公里，最长航时10小时，由成都飞机设计研究院设计，也是一款中型无人机。

空军

解放军空军最新的无人机则是由成都飞机设计研究所开发的GJ-1型翼龙无人机，这是一种中高度长航时无人机，航程4000公里，最长航时20小时。

GJ-1与美国的“捕食者”大致相似，能够携带至少10种形式的精确武器，包括空对地导弹、精确制导火箭和精确制导炸弹，CJ-1装备有光学炮塔、红外线和光电传感器以及激光瞄准器，GJ-1还可以为其他飞机或地面武器提供瞄准指令。

2014年，GJ-1参加了全军演习，并于2016年与多种类型的载人飞机一起参加了训练。此后，GJ-1继续在实战条件下使用激光制导武器进行实弹训练，逐步提高了训练演习的复杂程度。

火箭军

火箭军的无人机与陆军炮兵部队类似，2013年前后交付给火箭军部队的JWP-02无人机，主要用于取代已服役近15年的JWP01型无人机，提高了火箭军的战术情报和侦察能力，以及导弹的射击修正和损伤评估能力。

战略支援部队

战略支援部队可能将无人机用于侦察和电子对抗，包括用小型无人机维护通信网络。例如，在一次训练演习中，战略支援部队需要修复受损的通信网络，而无人机则被用来提供图像以支持这项活动。尽管相关消息仍然相当有限，但是公布的一段训练的视频中出现了一个小型四旋翼无人机的镜头。

方队长魏传贤说：“无人化、智能化是未来战争的发展趋势，正在深刻改变人类战争形态。”

《经济学人》近期也报道了一篇文章，指出：人工智能正颠覆传统战争的各个方面，我们国家无人作战研究起步晚但是发展很快，想必在未来无人化、智能化的战场上，如今大火的人工智能技术，一定会发挥越来越重要的作用。