通用汽车罢工背后：电动汽车普及将引发大规模失业潮

10月1日消息，美国汽车工人联合会（United Auto Workers）与通用汽车公司（General Motors）正在进行的劳资谈判中最大的未知数并非工人工资或福利。

电动汽车正在颠覆汽车行业，在工厂被改造用以生产零排放汽车的同时，也削减了一些工作岗位，但从长远来看，电动汽车的生产成本要高出许多倍。这是工会领导人最关心的问题，他们正在为底特律三家汽车制造商福特、通用和菲亚特克莱斯勒的15.8万名工人进行一项新劳工协议的谈判。

通用汽车首席执行官玛丽-巴拉（Mary Barra）去年11月宣布了裁员1.4万人的计划，并将在今年年底前关闭北美的5家工厂，同时调整公司的劳动力，以生产更多电动汽车和自动驾驶汽车。

她在1月份向投资者概述公司新战略时表示：“随着我们迈向全电动化的未来，我们正在通过减薪和裁员来调整员工队伍。”“这些举动还为我们在电动汽车和自动驾驶汽车（AV）技术发展方面保持领先地位提供资金。

汽车业不仅要努力应对需求下降的趋势，还面临就业岗位流失的困境。电动汽车零部件更少、制造所需劳动力更少，汽车行业的就业机会将会减少。UAW去年进行的一项研究显示，汽油发动机汽车被电动车取代，将在未来几年内削减3.5万个工作岗位。

美国汽车工人联合会（UAW）研究主管詹妮弗·凯利（Jennifer Kelly）在3月与通用汽车、福特汽车和菲亚特克莱斯勒讨论即将进行的协议谈判时表示，“与内燃机车辆相比，电动汽车的动力系统很简单。”“这样一来可以减少与汽车生产相关的劳动力数量，从而减少就业机会。”

这种情况反映了制造业的一个现代悖论。即为了创造“未来的就业机会”，通用汽车和其他汽车制造商将不得不削减或改变许多现有的就业机会。

与传统的组装工作相比，新的工作岗位的薪酬可能会高于被取代的岗位，但需要更多的技术工人和额外的培训，工会表示，其成员愿意并准备这样做。

眼下，随着电动车普及，汽车行业的工人们担心发动机装配线的岗位将被会电池制造商取代。

汽车制造商和美国汽车工人联合会是否准备好迎接这样的制造业变革，将取决于工会与通用汽车正在进行的谈判进展。

据知情人士透露，作为与工会达成的一项潜在协议的一部分，通用汽车表示，它将把电动皮卡装配任务安排给底特律的哈姆特拉克装配厂，并在俄亥俄州洛德斯敦建造一座电动汽车电池厂。

根据通用汽车公司9月15日公布的一项潜在协议，这一方案将有助于创造5400个新工作岗位，这与通用汽车的改造所影响的就业岗位数量相去甚远。

通用汽车计划到2023年在全球范围内推出至少20款电动车及燃料电池动力汽车，最终将逐步淘汰汽油和柴油动力的汽车。

实行这些改造的不只是通用汽车。

失业也会波及其他国家。德国弗劳恩霍夫工业工程研究所（Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO）在去年的一份研究报告中说，就算只是适度向电动汽车转型，到2030年，即使创造了2.5万个新工作岗位，也可能导致多达7.5万德国人失业。