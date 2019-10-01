国庆影音4折大促：优酷会员年卡79元、腾讯视频超级影视会员年卡193元

IT之家10月1日消息 优酷黄金会员、腾讯视频会员/超级影视会员、网易云音乐黑胶会员、芒果 TV PC移动影视会员/全屏影视会员、搜狐视频会员全系大促，低至4折起。
视频会员大促合集：
|名称
|原价/活动价
|购买
|优酷视频
|黄金会员年卡
|￥198/￥129送50元话费
|点此
|黄金会员年卡+洗衣权益年卡
|￥396/￥118.8
|点此
|黄金会员半年卡
|￥108/￥58
|点此
|黄金会员季卡
|￥59/￥38
|点此
|黄金会员月卡
|￥20/￥14
|点此
|黄金会员月卡+喜马拉雅月卡
|￥40/￥20
|点此
|黄金会员周卡
|￥9/￥6
|点此
|腾讯视频
|VIP会员年卡
|￥198/￥118.8
|点此
|VIP会员季卡
|￥58/￥34.8
|点此
|VIP会员月卡
|￥20/￥12
|点此
|超级影视年卡
|￥488/￥238送45Q币
|点此
|超级影视季卡
|￥148/￥73送15Q币
|点此
|超级影视月卡
|￥50/￥25送5Q币
|点此
|网易云音乐
|黑胶会员半年卡
|￥90/￥56.8
|点此
|黑胶会员季卡
|￥45/￥30
|点此
|芒果 TV
|PC移动影视会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|PC移动影视会员季卡
|￥54/￥27.5
|点此
|PC移动影视会员月卡
|￥20/￥13.4
|点此
|全屏影视会员年卡
|￥330/￥165
|点此
|全屏影视会员季卡
|￥84/￥42.5
|点此
|全屏影视会员月卡
|￥35/￥22.2
|点此
|搜狐视频
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|VIP会员季卡
|￥56/￥28
|点此
|VIP会员月卡
|￥20/￥9.95
|点此
• 优酷视频
原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时79元/年（129元送50话费），点此购买（年卡）；58元/6个月，点此购买（半年卡）；38元/3个月，点此购买（季卡）；14元/1个月，点此购买（月卡）；6元/7天，点此购买（周卡）。
• 腾讯视频
VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时118.8元/年，点此购买（年卡）；34.8元/3个月，点此购买（季卡）；12元/1个月，点此购买（月卡）。
超级影视会员：原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时238/年+送45Q币，点此购买（年卡）；73元/3个月+送15Q币，点此购买（季卡）；25元/1个月，点此购买（月卡）。
3、网易云音乐
黑胶会员：原价180元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时56.8元/6个月，点此购买（半年卡）；30元/3个月，点此购买（季卡）。
4、芒果 TV
PC移动影视会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；27.5元/3个月，点此购买（季卡）；13.4元/1个月，点此购买（月卡）。
全屏影视会员：原价330元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时165元/年，点此购买（年卡）；限时42.5元/3个月，点此购买（季卡）；22.2元/1个月，点此购买（月卡）。
5、搜狐视频
VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；28元/3个月，点此购买（季卡）；9.95元/1个月，点此购买（月卡）。