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国庆影音4折大促：优酷会员年卡79元、腾讯视频超级影视会员年卡193元

2019-10-1 15:43:43来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家10月1日消息 优酷黄金会员、腾讯视频会员/超级影视会员、网易云音乐黑胶会员、芒果 TV PC移动影视会员/全屏影视会员、搜狐视频会员全系大促，低至4折起。

视频会员大促合集：

名称原价/活动价
购买
优酷视频
黄金会员年卡￥198/￥129送50元话费点此
黄金会员年卡+洗衣权益年卡￥396/￥118.8点此
黄金会员半年卡￥108/￥58点此
黄金会员季卡￥59/￥38点此
黄金会员月卡￥20/￥14点此
黄金会员月卡+喜马拉雅月卡￥40/￥20点此
黄金会员周卡
￥9/￥6点此
腾讯视频
VIP会员年卡￥198/￥118.8
点此
VIP会员季卡￥58/￥34.8点此
VIP会员月卡￥20/￥12点此
超级影视年卡
￥488/￥238送45Q币点此
超级影视季卡￥148/￥73送15Q币
点此
超级影视月卡￥50/￥25送5Q币
点此
网易云音乐
黑胶会员半年卡￥90/￥56.8点此
黑胶会员季卡￥45/￥30点此
芒果 TV
PC移动影视会员年卡￥198/￥99
点此
PC移动影视会员季卡￥54/￥27.5
点此
PC移动影视会员月卡￥20/￥13.4点此
全屏影视会员年卡￥330/￥165点此
全屏影视会员季卡￥84/￥42.5点此
全屏影视会员月卡￥35/￥22.2点此
搜狐视频
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员季卡￥56/￥28点此
VIP会员月卡￥20/￥9.95点此

• 优酷视频

原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时79元/年（129元送50话费），点此购买（年卡）；58元/6个月，点此购买（半年卡）；38元/3个月，点此购买（季卡）；14元/1个月，点此购买（月卡）；6元/7天，点此购买（周卡）。

• 腾讯视频

VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时118.8元/年，点此购买（年卡）；34.8元/3个月，点此购买（季卡）；12元/1个月，点此购买（月卡）。

超级影视会员：原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时238/年+送45Q币，点此购买（年卡）；73元/3个月+送15Q币，点此购买（季卡）；25元/1个月，点此购买（月卡）。

3、网易云音乐

黑胶会员：原价180元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时56.8元/6个月，点此购买（半年卡）；30元/3个月，点此购买（季卡）。

4、芒果 TV

PC移动影视会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；27.5元/3个月，点此购买（季卡）；13.4元/1个月，点此购买（月卡）。

全屏影视会员：原价330元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时165元/年，点此购买（年卡）；限时42.5元/3个月，点此购买（季卡）；22.2元/1个月，点此购买（月卡）。

5、搜狐视频

VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；28元/3个月，点此购买（季卡）；9.95元/1个月，点此购买（月卡）。

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关键词：优酷

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