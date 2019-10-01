科创板新秀“传音控股”的前世今生

2019年9月30日，科创板再次迎来3支新股，其中包括了一家手机厂商——深圳传音控股股份有限公司，证券代码为“688036”，科创板发行价格为35.15元/股，发行募集资金总额为28.12亿元。

不过，作为一家国内手机厂商，传音的名号却显得有些陌生。但在非洲地区，传音确是“网红”一般的存在，不仅如此，因其在非洲巨大的市场份额，传音还有“非洲之王”之称。那么，这家国产的非洲明星企业究竟是什么来头，它又是怎样成为“非洲之王”的呢？

传音控股的前世

公开消息显示，传音控股成立于2013年8月21日，总部设在深圳，注册资本7.2亿元，是专业从事移动通讯终端产品研发、制造、销售的高新技术企业，主要生产销售手机等移动通讯及数码产品。雷锋网注意到，传音控股的创始人是竺兆江，曾任职波导销售公司常务副总经理。值得一提的是，在智能手机还尚未兴起之时，波导手机曾连续六年蝉联国产手机销量冠军。

不过，在2006年的时候，竺兆江从波导辞职。同年，在香港成立传音科技——也就是传音控股的前身，由此，开启了传音的进击之路。

图片来源：必应

从产品线看，传音主要推出了三个品牌，包括：

TECNO品牌：2006年8月推出，现定位为大众智能机；

itel品牌：2007年，传音开始启动双品牌策略，正式推出其第二个手机品牌，主打性价比；

Infinix品牌：2013年，传音推出旗下第三个手机品牌，主打年轻时尚，现定位为高端智能机；

Spice：2017年，与Spice Mobility联手推出，面向印度市场。

在传音成立的两年后，也就是2008年，传音将其品牌战略聚焦于非洲市场。彼时，手机在非洲的普及率并不高，这同时也意味着非洲市场具有较大潜力。值得一提的是，在传音之前，并不是没有国产手机进入非洲市场，不过大都是“高仿”的国产，亦或是“短命”的一些品牌，并不能够长久。

而对于传音，它将其战略聚焦于非洲之后，便一心在非洲发展，在非洲建立起品牌，这也就是其产品在国内鲜有人知的原因。在传音确定非洲战略的同年12月，传音TECNO品牌在非洲推出一款四卡四待的手机4Runner，大受非洲人民欢迎。

而后，TECNO品牌在非洲持续发力，还在2010年一举拿下非洲手机市场前三名的成绩。同年，TECNO推出首款全触摸屏手机T9。2011年9月，传音在埃塞尔比亚开设了一家制造厂，此后一直占据着非洲移动手机市场的主导位置。

“非洲之王”的今生

纵观传音在非洲发展的这些年，传音之所以能够在非洲市场占据一席之地，离不开其因地制宜的产品策略，充分地从消费者角度出发，从多个方面树立起其品牌口碑。同时，注重产品研发，保证了产品质量。

注重研发

自传音进入非洲市场，经历了从“老人机”时代到智能手机时代，尽管手机革新，但传音却仍旧屹立在非洲土地上。从综合竞争优势来看，持续的研发投入是传音控股占领非洲市场、保持良好竞争力的重要手段。

据传音官网介绍，目前传音分别在上海和深圳建立了自主研发中心，并在尼日利亚、肯尼亚等地设有研发团队，其研发方向主要集中在手机产品硬件、软件及移动互联网开发上。

此外，相关资料显示，2016年-2019年上半年，传音控股研发投入分别为3.85亿元、5.98亿元、7.12亿元和3.49亿元，占营业收入比重分别为3.31%、2.99%、3.14%和3.32%。

随着传音控股业务规模的扩大，其研发投入将进一步提高。相关报道显示，传音控股此次拟募集资金30.11亿元，用于传音智汇园手机制造基地项目、手机生产基地（重庆）项目、上海手机研发中心建设项目、手机及家电研发中心建设项目等六个项目建设及补充流动资金。项目全部建成后，公司生产能力、研发能力显著增强，产品线布局更加完善，由此为公司的长期发展奠定基础。

从非洲消费者角度出发

传音进入非洲的这些年来，除了在研发方面下功夫，对非洲市场及用户群体有着深刻的洞察与理解，针对非洲当地的特色，以及非洲用户的个性，传音在手机产品上进行了针对性的调整和升级，主要包括以下方面：

“火箭充电”技术：在非洲的部分地区，电力供应是一个不可避免的缺陷，如何在短暂的供电时间内将手机充尽可能多的电，这成为手机厂商需要面对的问题之一。针对于此，传音研发了一项“火箭充电”技术，号称半小时充电能够使用7个小时，以此来解决手机的充电问题。

深肤色人群的美颜模式：由于非洲消费者肤色较深，普通手机的自拍功能较难识别，尤其是在夜间。基于此，传音研制了黑人肤色摄像技术、夜间拍照捕捉技术和暗处人脸识别解锁功能等个性化应用技术。通过眼睛和牙齿来定位，在此基础上加强曝光，帮助非洲消费者拍出漂亮的巧克力肤色。

音乐功能设计：针对非洲消费者的娱乐方式，传音研制了适合非洲音乐的低音设计和喇叭设计，并且还在音乐、游戏、短视频、内容聚合等领域开发了深度契合非洲用户偏好的移动互联网应用，例如音乐流媒体播放平台Boomplay，目前已成为非洲最大的音乐流媒体平台。

双卡双待：在非洲，运营商之间结算成本较高，但有许多用户需要两张以上手机卡，因此，针对这种刚需，传音推出了多款双卡的手机，甚至一度推出了四卡手机。2011年，传音旗下的TECNO品牌被誉为“非洲双卡手机第一品牌”。

建立品牌口碑

传音进入非洲市场之时，除了常见的广告方式，还开创了一种独特的推广方式：涂墙。将公司品牌在非洲地区的楼房上涂画上去，以此作为品牌宣传，不可谓不深入非洲民众了。

此外，传音还建立了非洲第一个电子产品售后维修网络，要知道，在非洲建立售后并不是件容易的事，毕竟非洲手机售价低则几十元，利润实属微薄。目前，传音已经陆续在尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、喀麦隆、迪拜等40个国家和地区设立办事处。

不仅如此，它还在非洲建立了86个世界级售后服务中心和超过1000个售后维修收集点，拥有超过1100名专业的服务高级技术人员，目前已经是非洲最大的用户服务网络。

独特的品牌宣传方式加以售后维修，传音在非洲的品牌口碑之路的基石不仅仅如此，从传音控股副总裁Arif Chowdhury的话语中就可以窥见一二，他曾在一封电子邮件中表示：

对我们而言，立足本地意味着开发完全本地化的产品并且要基于深度的市场洞察。这还意味着积极地跟当地经销商建立牢固的关系，通过他们来一起树立和发展品牌；这也意味着雇佣很大数量的当地员工来推动当地就业。换句话说，我们全力投入到当地的移动业务以及经济与社区发展上。此外，我们还推出了众多的CSR（企业社会责任）计划，这些对我们作为所在社区负责任企业的良好信誉也做出了贡献。

总结

在雷锋网(公众号：雷锋网)看来，传音能够成为今日的“非洲之王”绝不是一蹴而就的事情，从自身产品研发，到品牌宣传，再到消费者口碑等，传音不可谓不上心。但随着越来越多的厂商（包括小米，华为等）进入非洲这片土地，传音要如何守好自己打下的一亩三分地，或许这是该公司上市之后，需要直面的挑战。

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