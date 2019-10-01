《宝可梦大师》手游上市首月全球吸金3300万美元，日本玩家疯狂氪金

Sensor Tower商店情报数据显示，《宝可梦大师 Pokémon Masters》成为精灵宝可梦系列首月收入排名第2的手游。这款由DeNA开发的手游于8月29日正式发行，上市首月即吸金3330万美元。值得一提的近期风靡全球的《马里奥赛车巡回赛》同样由DeNA开发。

下图是精灵宝可梦系列手游首月收入对比。虽然《宝可梦大师》首月收入超越该系列其它手游，但仍无法与《精灵宝可梦GO》相提并论。后者在5个国家/地区首发，其首月收入达到3.02亿美元，是《宝可梦大师》的9倍。

不过，与The Pokémon Company最新发行的《宝可梦大乱战SP》(Pokémon Rumble Rush) 相比，《宝可梦大师》的收入可谓遥遥领先。前者较《宝可梦大师》早2个月上市，但首月收入仅76万美元，约为《宝可梦大师》首月收入的2%。The Pokémon Company上一款游戏是2018年6月底发行的《宝可梦探险寻宝》(Pokémon Quest )，首月吸金760万美元，是《宝可梦大师》的23%。

日本玩家引领氪金

日本玩家贡献了1930万美元，占《宝可梦大师》首月收入的58%。其次是美国玩家，贡献630万美元，占19%。排名前五的另外3个市场依次为香港，台湾和法国，分别贡献200万美元，100万美元和92万美元。

该游戏上市首周平均每天吸金350万美元，之后逐渐下滑，上星期平均每天收入降至23万美元。

《宝可梦大师》上市首月，在全球 App Store和Google Play获得近1200万次下载，即平均每下载付费2.8美元。其中，日本玩家的平均每下载付费最高，达到12.9美元，这一点与《精灵宝可梦GO》相似。美国玩家的平均每下载付费为2.33美元，低于全球平均值，换言之，日本玩家大幅抬高了这个指标。