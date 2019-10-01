十一国庆日全国铁路迎来客流高峰，预计发送旅客1750万人次

据中国铁路发布，10月1日，全国铁路迎来客流高峰，预计发送旅客1750万人次。铁路部门增加运力投放，加开旅客列车1160列，共开行旅客列车10297列，创单日客运能力安排历史新高。

9月30日，全国铁路共发送旅客1378.2万人次，同比增加67.3万人次，增长5.1%，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客123.4万人次；上海局集团公司发送旅客267.3万人次，同比增加11.3万人次，增长4.4%；广州局集团公司发送旅客197万人次，同比增加11.5万人次，增长6.2%。

国庆期间，铁路部门加大运力投放，科学安排运输，努力满足旅客群众出行需求。

哈尔滨局集团公司加开哈尔滨至北京、哈尔滨至鲅鱼圈等10列高铁列车，哈尔滨至北京旅客列车增加至46列。沈阳局集团公司开行动车组列车186列，在普速旅客列车上加挂车辆90辆。郑州局集团公司加开旅客列车153列，其中直通列车52列，管内列车101列。武汉局集团公司加开武汉至广州、上海、合肥、宜昌、荆州等地往返列车117列，重联开行武汉至昆明、宜昌、襄阳等方向动车39列，运能提升了1倍。西安局集团公司加开去往北京、峨眉山、成都、嘉峪关等方向的高铁列车及普速列车808列，其中，开行西安与华山之间往返高铁109列。济南局集团公司加开胶济客专、济青高铁、青荣城际等线路始发列车74列，重联动车组列车64列。

上海局集团公司加开列车353列，其中加开去往北京、南昌、汉口、郑州、兰州等长途热门方向的旅客列车78列，加开其他管内方向旅客列车275列。南昌局集团公司增加城际动车开行频次，开行“1小时”城际列车128列，方便相邻城市间短途旅客出行需求。广州局集团公司采用加开旅客列车、动车组重联、旅游专线、高峰线等方式，助力旅客出行。成都局集团公司在沪昆、贵广、西成等高铁线加开直通动车23列，在成渝、渝贵等高铁线加开管内动车68列，其中夜间动车48列。昆明局集团公司加开旅客列车20列，其中，昆明至重庆、成都，昆明至蒙自方向全部动车重联运行。乌鲁木齐局集团公司开行乌鲁木齐至吐鲁番北、鄯善北、吐哈、哈密、石河子、乌苏、伊宁、库尔勒、喀什，以及霍尔果斯至北屯市方向旅客列车414列，使疆内旅客列车按“公交化”运营。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间各大火车站客流较大，已通过互联网、电话成功预订车票但尚未取票的旅客，请尽量提前取票，并携带车票及与票面信息一致的有效身份证件，提前到车站办理验票进站手续，以免耽误行程。