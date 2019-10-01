NASA启动载人月球登陆器招标，最后结果还要看拨款

10月1日消息，据外媒报道，美国宇航局（NASA）日前向商业航天领域发布公告，宣布正式启动能将人类带到月球表面的登陆器招标流程，投标截止日期为11月1日。

图：美国宇航局未来月球登陆器艺术渲染图

载人月球登陆器是NASA阿尔忒弥斯（Artemis）计划的重要组成部分，该计划旨在五年内将人类送回月球表面。这些登陆器将驻留在名为Gateway的新空间站上，后者将在月球轨道上运行。据推测，宇航员将乘坐NASA的未来飞船前往Gateway空间站，然后转乘登陆器前往月球。

具体地说，NASA正在寻找由两到三个主要部件组成的登陆器，其中包括登陆段（descent stage），即将飞行器降至月球表面的硬件；上升段（ascent stage），这是宇航员从月球表面起飞并返回Gateway时将乘坐的设备；第三个部件被称为转移段（transfer stage），基本上就是拖船，可以将其他两个组件从Gateway运送到离月球更近的轨道上，使它们更容易进出月球表面。

参与竞标的公司还需要给出具体说明，包括他们的月球登陆器如何到达Gateway。这些公司可以使用商业运载工具，如SpaceX的猎鹰重型火箭(Falcon Heavy)或蓝色起源公司的新格伦号火箭(New Glenn)；他们也可以使用NASA未来的SLS火箭，该火箭计划最早在2021年发射。

从收到竞标书后，NASA最终计划选择其中两家公司来实际完成制造登陆器并将其发送到Gateway的任务。其中，第一家公司的登陆器将在2024年完成首次令人期盼已久的载人登月，而第二家公司的登陆器将在2025年进行另一次载人着陆。不过，NASA并不打算用这些登陆器进行无人测试着陆。

有些公司已经向公众披露了他们的计划。洛克希德·马丁公司此前发布了其月球登陆器设计，该设计源自该公司的猎户座(Orion)太空舱，NASA计划将其与SLS火箭匹配使用。杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）也在5月份展示了蓝色起源公司的蓝色月亮（Blue Moon）登陆器概念。

虽然NASA迅速启动了招标，但月球登陆器的选择取决于该机构明年能够获得的预算。为了启动Artemis计划，特朗普政府在预算修正案中要求为NASA明年额外拨款16亿美元，其中10亿美元用于开发新的登陆器。然而，目前还不清楚NASA是否真的会收到这笔额外资金。美国参议院拨款委员会最近通过了一项明年的拨款法案，大大提高了NASA的预算，但只提供了7.441亿美元用于为阿尔忒弥斯计划开发新的月球技术。

2020年的最终预算案仍在确定中，但NASA表示，资金仍是关键。NASA人类探索办公室代理负责人肯·鲍尔索克斯(Ken Bowersox)今年9月在众议院科学委员会作证时称：“今年，我们需要的是对预算进行修正，这样我们就可以获得相关款项，并签订登陆器开发与制造合同，因为那是我们目前到达月球表面的关键。”