由《攀登者》的珠峰“中国梯”看“中国基站”（略有剧透）

国庆假期，小编也去看了《攀登者》，此片剧情上是有许多不足，添加了大段多余的感情线，却没有详细描绘为何登山的背景，第一次登顶不被国际承认的挫败，第二次登山前期准备这些重要看点都被潦草带过。

但是小编不得不说瑕不掩瑜，影片中国家登山队在如此落后的条件下，付出了无数的鲜血和牺牲，完成了世界首次北坡登顶这一不可能的任务，逼真的场景惊险刺激，还是相当感动人心的。

为什么要在吃不饱的时候想着登珠穆朗玛峰？《攀登者》想告诉观众这个答案。

那么为什么要在没几个人去的珠穆朗玛峰建基站？

在《攀登者》中，一个身体素质不太好的气象专家，为了给登山队队员提供重要信息，不得不亲自前往北坳，最后因为肺水肿不幸去世。因为当年，高山险峰上的通讯一般只能依靠短波无线电系统，但无线电通讯工具对距离有严格的限制。

此外，后来的登山队员有时也靠卫星电话和外界进行交流，但卫星电话不但价格昂贵，并且经常会在恶劣的天气中无法使用。

而随着信息技术的发展，这种悲剧已经不会再发生，我国的通信人克服了种种困难，解决了这一历史性难题。

中国移动应急通信车上珠峰

2003年5月22日下午15时，中国搜狐珠峰登山队罗申登上珠峰，人类历史第一条来自珠穆朗玛峰8848米峰顶的短信通过中国移动GPRS网络传回，随后，罗申通过中国移动通信网络，用手机向大本营汇报了情况。

据当时相关报道，中国搜狐珠峰登山队在攀登期间，搜狐公司引进了中国移动公司的应急通讯车，中国移动将移动信号车从拉萨经日喀则开到珠峰脚下，架设了19米的大仰角天线，对珠峰区域实行全网覆盖。这次移动通讯保障工作也是人类历史上首次将无线网络应用到5100米以上无人地带。

从2003年4月17日中国移动信号车从拉萨直接开赴登山大本营开始，至5月22日第一条彩信从珠峰峰顶传回，中国移动克服了极端恶劣的自然气候和种种意想不到的苦难，成功为登山活动提供了全程不间断的移动通信网络服务。

珠峰6500米基站测试开通

2005年，中国移动在绒布寺建立了永久性基站，信号覆盖了珠峰。登山者使用一般的手机就可以在珠峰上通话了。

而在北京奥运之前的2007年。那一年，为了支持2008北京奥运圣火传递活动，确保北京奥运期间的通讯畅通，中央决定在珠峰建站，作为政治任务，中国移动与华为公司联手，在珠峰建立了移动基站，把手机信号送上了世界最高峰。

2007年9月中旬，通信人顺利完成5200米处大本营基站与5800米处过渡营地基站和卫星传输、能源等配套设备的安装调试。

2007年11月13日13时整。珠峰6500米基站测试开通，刷新了基站站址历史纪录。

据当时参与建设的中国移动专家回忆，在搭建6500米基站时，主要出现了两个问题，首先是大型设备器材的运输，“当时公路只修到了大本营，很多设备都是用牦牛驮上去”。

更重要的是后期维护，在6500米建基站时，风力达到了每秒14米，再坚固的仪器设备，都有可能被吹跑，例如给基站设备供电的太阳能板，必须暴露在外，所以疾风很容易将其掀起，设备则会失去电力。

奥运会后，因为使用者少，6500米基站完成使命停用了。

珠峰进入3G/4G时代

2012年，中国移动终于将光纤铺设到珠峰脚下，海拔5300米左右的中国境内大本营，首次有了3G基站。

2013年，中国移动、华为联手在珠峰大本营安装LTE-TDD信号塔，让登山者在珠峰之上也可以用4G速度来上网，更重要的是，让登山者能够更加及时的与外界获得联系。

于是，现在，珠峰顶上不仅有信号，而且是满格3G/4G信号。

能从珠峰上打手机不仅创造了珠峰历史上的又一个里程碑，并且也受到了许多登山者的欢迎。

英国登山向导协会秘书艾伦·理查德森曾说∶“从增强安全的角度看，任何改善通讯的方法，都能帮助登山者在遇到危机状况时及时向基地营求助。”

华为创始人、总裁任正非也曾表示，“珠穆朗玛峰上没几个人，能赚什么钱？但可能有网络就能挽救登山者的生命。”

《攀登者》影片最后介绍了一个中国登山队搭建的，在后来的33年里帮助约1300多世界各地的登山者登上第二阶梯的“中国梯”。

而今天，全球登山者们也在用着“中国基站”传递着最重要的生命讯息。

“中国梯”和“中国基站”