马斯克：龙飞船三四个月内可搭载NASA宇航员

北京时间10月1日晚间消息，未来三到四个月内，SpaceX的Crew Dragon载人宇宙飞船将搭载宇航员前往国际空间站，这将实现近十年来首次在美国领土执行载人航天任务。

首席执行官兼首席工程师埃隆·马斯克（Elon Musk）在采访中表示，SpaceX正在快马加鞭地筹备搭载事宜。

美国国家航空航天局的局长吉姆·布里登斯廷（Jim Bridenstine）在周一的采访中表示，他对此时间点表示怀疑。由于Commercial Crew项目交付的不断推迟，NASA可能不得不向俄罗斯购买更多飞船票，从而确保美国宇航员能够前往空间站。Commercial Crew项目包括Crew Dragon以及波音制造的太空舱，后者的交付时间同样也推迟了数年。

NASA希望私有行业能够开发太空飞船，以替代在2011年终止的多次载人运输系统“航天飞机”（Space Shuttle）项目。

2014年，SpaceX获得了26亿美元的合同，波音则获得了42亿美元的合同。原先，NASA预测两家公司的太空飞船能在2017年前完成。

SpaceX的Crew Dragon载人宇宙飞船在今年三月份成功完成试飞任务。公司原计划于7月搭载宇航员，但在今年早些时候的一次载人舱地面试验中，该飞船却发生了意外。

马斯克表示，SpaceX公司内95%的资源都已经投入到Dragon飞船以及猎鹰火箭的研发中。十一月，Crew Dragon载人宇宙飞船将前往弗罗里达州的发射场执行第一次载人试飞任务。

“如果有什么方式能够加速筹备过程的话，我一定竭尽全力。”马斯克在提及Crew Dragon进展情况时说道。

上周，布里登斯廷在Twitter上喊话马斯克，期待后者加快载人飞船项目的进度。“我很期待SpaceX公司明天的声明。与此同时，商用载人飞船（项目）的进度已经晚了好几年。NASA希望马斯克能像关注美国纳税人投资一样关注项目进度。是时候交付了。”

在CNN的一次采访中，马斯克对此作出回应：“他说的是Commercial Crew还是太空发射系统（SLS）呢？”后者是波音正在为NASA研发的深度太空探索火箭。

此项目同样推迟交付多年，且超支了数亿美元。

布里登斯表示他意识到很多NASA的承包商都未能如期交付，他希望能让这些承包商为交付延迟负责。

布里登斯之所以质疑Crew Dragon的进度时间点，那是源于更新过后的紧急中止系统尚未经过测试。马斯克表示十月份新系统将进行最终测试。

布里登斯称波音也面临着相似的挑战，他希望在数月内波音能完成首次试飞。