GoPro HERO8/MAX正式发布：防抖更强，售价3198元起

10月1日晚间消息，GoPro正式发布了第八代运动相机—GoPro HERO8 Black，主要提升了防抖，还有更丰富的拍摄模式，并且新增了对Vlog用户更友好的配件套装，售价3198元（人民币）。同时发布的还有GoPro MAX，售价3898元。

GoPro发布一波新品

GoPro HERO8：防抖更强新增配件套装

GoPro HERO8的基本设计与HERO7没有太明显的不同，不过GoPro HERO8明显比HERO7大了一圈，另外GoPro HERO8的标识改在了机身左侧。

左：GoPro HERO8右：GoPro HERO7

值得点赞的是，GoPro HERO8现在支持直接在底部固定配件，而不再需要戴壳。同时具有磁性，因此会在卡入到位时发出“喀哒”声。这对于需要经常更换配件的来说方便了不少。

可以直接在底部固定配件不需要单独配壳

同时，麦克风拾音孔从上一代的侧面挪到正面，且改为了多孔阵列，无疑将提升录音效果、语音操控灵敏度等。此外，电池和存储卡闩门位置也做了调整，提示灯从弧形改为小圆点等。

当然这一切的改变，都是为了配件服务，GoPro HERO8新增了配件套装，包括一个麦克风、LED灯（用于在弱光条件下拍摄）和一个弹出式的外部屏幕连接在机身上。

新增配件套装

GoPro HERO8提供的是一整套外接设备方案，首先需要连接外接麦克风，在麦克风上集成一个HDMI接口和两个冷靴固定座。

也就是说，想要连接屏幕和灯光组件，先配有外接麦克风组件是前提。

GoPro一直到HERO 5才正式加上了电子防抖功能，到上代的HERO7上，防抖功能还有了自己的专属名字“Hyper Smooth”，到今天的HERO8呢，“Hyper Smooth”升级到了2.0版本，除了支持所有视频拍摄模式及帧率外，还大大改善了俯仰轴的稳定性。共有三种稳定性级别：“开启”、“高”和“增强”。

在拍摄部分，GoPro HERO8配备四种拍摄视野，包括GoPro专利的SuperView、宽视野、线性视野及窄模式。用户可根据不同活动需要选择合适的取景方法捕捉最佳画面。

GoPro还在每种拍摄模式里还加载了不同的拍摄预设，用户只需点击相关的预设即可快速切换不同设定。另外，用户除了可以根据自己需要修改预设设定外，最高可以存储10个自定预设。

TimeWarp 2.0现在可根据运动、场景检测和光线情况自动调整视频速率，而无需逐次计算移动延时视频的速度。拍摄时，相机屏幕中间还新增了实时降速按钮。

GoPro HERO8售价为3198元。

新出的配件套装共分为三种，分别是媒体选配组件售价79.99美元（约合人民币572元）、显示选配组件售价79.99美元（约合人民币572元）及灯光选配组件售价39.99美元（约合人民币286元），12月开启预售，暂无中国区定价。

媒体选配组件包括内置定向麦克风和3.5mm麦克风端口以连接外接麦克风。另设USB-C接口，HDMI及两个冷靴固定座以连接其他选配组件。

显示选配组件屏幕为2寸，配合媒体选配组件，让用户随时向上翻转屏幕协助调整构图，使用后向下折叠即可收纳。

灯光选配组件防水达10米，提供200流明和200勒克斯/米的优化灯光效果。组件可借助媒体选配组件连接至HERO8 Black，或者单独连接至现有的任何GoPro固定座，如头带、Shorty等等。

GoPro MAX：多功能双镜头摄像机

MAX是GoPro是多功能双镜头摄像机，它是一台集合拍摄传统GoPro视频和照片、全景影像功能及Vlog配置于一身的三合一设备。MAX用户可自由切换拍摄镜头，除了开启双镜头拍摄全景画面外，还能交替使用前置及后置单镜头。

GoPro MAX

在HERO模式下，摄像机内置的水平仪功能可带来流畅自然平稳的影像，完全排除外接稳定器的需要。与传统TimeWarp相比，Max TimeWarp进一步提升了传统移动延时功能。现在利用MAX的全景特点拍摄移动延时，便可创造出扭曲空间及时间的精彩效果！

MAX摄像机也拥有四种拍摄焦段可随需切换，包括GoPro有史以来最广阔的超广角視角–Max SuperView。新增的PowerPano超扩全景功能支持照片及视频拍摄。用户只需按下录键，无需移动相机即可拍摄270度无失真的精彩全景照片、动态影像及精彩自拍。内置的6个麦克风能捕捉360度逼真音效。

此次升级还包括摄像机内置画面拼接，可以导出和编辑全景素材。此外，用户可在GoPro手机App内利用Reframe功能，享受桌面级强大的编辑效果。

MAX机身自带触控屏幕及内置定向麦克风，同时支持5米防水。

GoPro MAX售价3998元。