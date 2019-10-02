受负面新闻影响，以Juul为代表的电子烟销售放缓

新浪美股10月2日消息，尼尔森（Nielsen）的最新数据显示，电子烟的销售在过去四周里有所放缓，在大量负面新闻和与使用电子烟有关的疾病爆发的背景下，Juul的销售已经有放缓的趋势。

尼尔森的数据显示，在截至9月21日的四周里，电子烟销量增长了38.1%，而过去12周的增幅为48.1%。Juul的销量仅增长31.2%，低于过去12周56.2%的增速。

遭到来自帝国烟草公司的BLU、NJOY、雷诺兹烟草（Reynolds American）的Vuse以及日本烟草公司（Japan Tobacco）的Logic的竞争，Juul的美国市场份额已降至66.7%。随着美国食品药品监督管理局（FDA）打击电子烟，Juul频频成为头条新闻。FDA抨击Juul非法宣传其尼古丁豆荚作为一种更安全的香烟替代品，如果不纠正其营销，则威胁要罚款甚至扣押该公司的产品。

尼尔森还指出，FDA强制要求下架调味电子烟产品，可能会导致传统可燃卷烟的销量上升，因为消费者转而购买烟草产品，这与FDA的意图相悖。香烟的销量并没有像以前那样急剧下降。在过去四周里，香烟销量下降了6.7%，而过去12周里下降了7%。

上周，英国Imperial Brands下调了全年预测，称由于监管方面的不确定性增加，美国电子烟市场“严重恶化”。尼尔森表示，尚未看到这一点反映在其数据中。