穿行迷雾与阳光：GoPro HERO8 Black的广角旧金山

如果把加州看成拥抱太平洋的手臂，旧金山如同指尖，指向浩瀚大洋。这是一个能将气候分割的城市，你可能需要好运气才能看到金门大桥迷雾散去后的全貌，也可能乘着缆车就能历经阵雨与晴空万里。43座山丘组成的旧金山无疑也是座山城，牡蛎、海风、高科技公司都成为了这座城市的特产，GoPro HERO也是其中之一。

总部坐落在旧金山的GoPro，同时也坐拥着旧金山运动相机的销量榜首，近些年由于不断尝试扩充海外市场，HERO系列也在不断推陈出新。此刻全球首发的GoPro HERO8 Black正是这样的产品，针对来自友商们不断的挑战，加快更新节奏后的HERO8 Black不但没有让人失望，还多了几分让人眼前一亮的新鲜感。

轻装上阵

如同与上海东方明珠，渡轮大厦几乎是旧金山的必备打卡点之一。而今的渡轮大厦在金门大桥、海湾大桥建成之后，退去了渡轮靠泊的功能，转而变成餐厅、农贸产品聚集地，同时也是看到海湾大桥的理想地点。

在闹市中使用GoPro HERO8 Black，自然少不了一整套GoPro HERO系列配件。与历代一样，GoPro HERO8 Black机身能够与官方以及第三方配件匹配。可以轻松出现在背包、三脚架、胸带、头盔上。

这时候，最厉害的地方来了。在以往，HERO系列与扩展配件匹配需要安装额外的GoPro Frame保护框，以方便安装固定螺杆。GoPro HERO8 Black则变得更为直接，它可以完全抛弃外置边框，直接将接头融入到机身中，并做成折叠设计。

也就是说GoPro HERO8 Black不需要额外配件的辅助，就能与现有兼容GoPro的固定座合体。同时折叠接头还做了吸附设计，回收的时候，接头会自动吸附收纳到机身中。

事实上，折叠接头也并非GoPro HERO8 Black的唯一改变，它的电源、功能切换键从GoPro HERO7的左侧移动到了右侧。下方的电池仓由于变成了内置固定支架，而移动到了机身左侧，打开方式也略微不同，但仍然支持电池面板可拆。

同时机身前方的康宁大猩猩玻璃镜头盖也再次进行升级，根据产品经理的说法，镜头盖厚度比以往有所增加，且与之换来的是2倍耐冲击性能提升。

虽说GoPro HERO8 Black仍然能做到与以往GoPro配件兼容，但是在机身布局和设计上，却做了相当明显的变化，机身尺寸相比GoPro HERO7 Black增大了一圈。即便如此，GoPro HERO8 Black的126g重量，还是做到了比GoPro HERO7 Black外加保护框后的142g更轻。

自带接头意味着无论是更换电池、外接移动充电都没有了保护框的束缚。即使是在渡轮大厦闹市人流中穿行，也能迅速将GoPro HERO8 Black安装完成。一如既往的直接按下录制按钮，开启录像功能。

同样，GoPro HERO8 Black在裸机状态下依然支持10米防水设计，支持视频输出。只不过原本的mini HDMI接口直接整合到了USB Type-C中，一并包含在电池仓内。

这样的设计并非一时兴起，GoPro HERO8 Black真正的大招，是官方提供可选配的快装配件，提供LED灯光、麦克风，冷靴，HDMI输出口，向上翻转显示屏等诸多配件。显然，GoPro HERO8 Black定位已经不再局限于运动范畴，诸如时下流行的Vlog，职业视频拍摄，以及视频内容创作，GoPro HERO8 Black都有机会有更强的表现。

只不过GoPro HERO8 Black的专属套件上市时间略晚于本体，GoPro计划最快会在十月份左右开卖量产专属套件，比本体略晚一个月。值得说明的是，外接屏幕会另外自带680mAh电池，不会占用本体电量。

将浏览旧金山压缩到一分钟

从HERO7 Black开始，GoPro引入了名为TimeWarp的视频加速功能，不同于延时摄影，TimeWarp在压缩旅程记录的同时，仍然能保证整个视频的流畅性。在GoPro HERO8 Black上，这项功能被升级到TimeWarp 2.0，顾名思义，在原有TimeWarp的基础上，TimeWarp 2.0再次获得了提升。

调出TimeWarp 2.0功能很简单，同样是在操作界面将拍摄模式调整至最左侧延时摄影模式，在屏幕下方预设中选择TimeWarp 2.0。

你会发现，GoPro HERO8 Black在操作逻辑上虽然与GoPro HERO7 Black一脉相承，但是在流畅度和人性化都做出了巨大进步。特别是左右两侧的功能选择变得更为丰富，以调整视野为例，只要点击视野调整按钮，直接滑动滑块，GoPro HERO8 Black的视野就会迅速做出调整，同时在界面文字说明中会直观的提示当前视野相当于35mm等效焦距的多少焦段。

相比1.0，TimeWarp 2.0的操作易用向上提升了一个等级。现在，你不需要对TimeWarp功能进行任何速度、视频速率调整。只要心血来潮，按下录制键，其余即可交给GoPro HERO8 Black来完成。

是的，在TimeWarp 1.0中，你只能提前控制视频加速速度，对拍摄视频提前进行规划，才能获得一个良好的效果。而在TimeWarp 2.0中，GoPro HERO8 Black会自动检测相机当前的运动状态、场景、光线情况，并在结束录制那一刻判断视频时长，以此决定视频加速程度。

这样智能的设计给旅途中各种不确定的拍摄因素提供了很好的保障。例如第一次登上旧金山的登山缆车，与老外一起将半个身体挂在车外，沿着100多年的轨道一路攀爬，却不清楚哪里是终点。

这时候GoPro HERO8 Black将半个小时左右的乘车体验，自动压缩到1分12秒，将加州阳光、熙攘人群与车流一并记录，多了几分时光压缩的味道。

视频：点此



同样，著名的九曲花街身在其中其实很难感受到其中的样貌，利用GoPro HERO8 Black的TimeWarp 2.0，则可以轻松将整个过程压缩至数十秒内，即便没有无人机鸟瞰全景，弯曲的花街最终随着加速视频成片而给人留下印象。

同样，彩绘女士的TimeWarp 2.0也获得了不错的效果。

GoPro HERO8 Black流畅度也值得说明。由于GoPro HERO8 Black并没有更换整体架构，同样采用GoPro定制的GP1图像处理器，通过团队不断优化，最终提升了GoPro HERO8 Black的响应流畅度。

同时在硬件上，GoPro HERO8 Black也对GP1处理器性能进行了一定提升，其中包括提升了与GoPro HERO8 Black匹配的电池性能，加入了独立芯片。从外型上看，GoPro HERO8 Black电池除了配色，与以往看起来完全相同。一旦使用，会提示只有在专属电池加持下才能发挥出完整功能。

究其原因，GoPro HERO8 Black在部分特定功能上需要更高的电压实现，而与之匹配的智能电池才能做到这一点。如果安装旧版本电池，GoPro HERO8 Black无法在[email protected]、[email protected]上启动HyperSmooth 2.0功能。

另外在续航上GoPro HERO8 Black与GoPro HERO7 Black基本持平，4K画质录制时间大概为一小时左右。

从左到右依次为GoPro HERO8 Black电池，GoPro HERO7 Black电池，第三方电池

给摄像加点想象力

GoPro HERO系列无疑最擅长用独特的视角记录旅程和生活。最高等效16mm焦段的广角视野，再加上防抖性能，无论HERO安装在何处，都可以有新的发现。

GoPro HERO8 Black亦是如此，特别是防抖技术HyperSmooth再次提升到了2.0版本。这一次，HyperSmooth不再是一个藏在背后的技术，它可以提供“开启”、“高”和“增强”三个档位。

“增强”档位的HyperSmooth 2.0给人的印象十分深刻，如果说HyperSmooth在众多运动相机防抖中已经几乎没有对手，那么HyperSmooth 2.0则再次向前推进了一大步。

这里我们使用GoPro HERO7 Black作为对比，从以下画面中可以看到，GoPro HERO8 Black解决了Z轴的稳定性，即便是在慢跑的状态下，整体画面仍然能保持平稳。

此为GoPro HERO7 Black

此为GoPro HERO8 Black

如果不是希望在视频创作中加入一些抖动的第一人称效果，那么永远开启HyperSmooth 2.0可能是旅行记录中最好的选择。例如将GoPro HERO8 Black安装在手腕亦或者胸口上，穿行在城市之间。

亦或者租赁一辆自行车，靠体力横穿金门大桥，记录骑行与海风。在视频录制的整个过程中，由于广角与HyperSmooth 2.0加持，画面变得更为平滑。

而在拍摄画质上，GoPro HERO8 Black也有所提升，摄像码率提升到了HERO系列前所未有的100Mbps，最高可以提供[email protected]，[email protected]的拍摄，同时根据视野程度帧率和分辨率会有所变化。

视频录制的高码率和高帧率意味着GoPro HERO8 Black原始视频本身就有着很强的操作空间，特别是240FPS帧数捕捉，能够在预览、视频编辑后期抓到高光时刻，甚至是做成慢动作。甚至，在GoPro HERO8 Black相机的原片预览中，就能做到慢动作捕捉这一点，在关键帧中选择慢动作播放，画面预览秒进慢动作状态。

甚至慢动作捕捉也不需要做刻意设置。与以往HERO系列一样，按下录制按钮，就能够开启拍摄。再次按下录制按钮，HERO8 Black直接进入待机状态。

剩下来的工作，则完全可以交给PC后期亦或者GoPro APP完成。特别是APP，在经过一年的进化后，GoPro APP最终与收购的Quick APP功能整合了在一起，即使在手机中也能完成剪辑、矫正和发布动作，并最终直接上传互联网。

搭配上长自拍杆，按下录制按钮，现在GoPro HERO8 Black有更多机会拍到不一样的画面。例如在悬崖屋追逐海鸥起飞与降落，抓拍精彩瞬间。亦或者脑洞大开，来几段利用GoPro HERO8 Black独特的第一人称视角才能抓拍下的慢动作。

高帧率拍摄付诸于拍照同样起效。在拍照模式中GoPro HERO8 Black准备了LiveBurst，通过3秒的快速抓拍，抓下画面中的最精彩的那一帧。

GoPro HERO8 Black最高能够提供1200万像素的照片，并且再次强化了HDR运算，确保在低光照或者强烈的逆光反差下，照片仍然呈现出较高的质量。GoPro HERO8 Black在所有照片模式下提供了RAW格式文件，给照片后期提供了更多空间。

另外新版APP的画面矫正也十分令人印象深刻。例如当把GoPro HERO8 Black安装在背包肩带上的时候，未必能够确保画面与水平线保持平行，最终得出的画面无法令人满意。现在只需要在GoPro APP中打开相应视频，点击裁切，GoPro APP便会提供类似图片修改APP的水平刻度修正。通过裁切掉一部分画面，挽救已经倾斜的画面。

另外在关闭低光模式和拍摄帧数在120FPS及以下的时候，还能开启水平锁定功能。具体操作是在完成拍摄后，在APP中对视频进行画面调整，功能界面中会多出一个水平锁定功能，如果脑洞够大，你甚至可以玩出这样的效果。

修正前

修正后

写在最后：向Vlogger靠拢

在短暂的旧金山旅程中，笔者愈发感受到GoPro HERO8 Black不是简单的更新换代。Vlog、自拍视频的崛起让GoPro HERO8 Black找到了新的发展方向。而即便是与发布不到1年的GoPro HERO7 Black相比，GoPro HERO8 Black在体验流畅性，拍摄稳定，功能上都有明显的飞跃。

从定位上看，GoPro HERO8 Black将直接取代GoPro HERO7 Black的位置，剩下的Silver和White分别由现在的GoPro HERO7 Black、GoPro HERO7 Silver替代。

但这也仅仅是开始，一旦用上全新官方选配组件，GoPro HERO8 Black的易用程度相信还可以向上提升一个层次。并最终于同时发售的GoPro MAX一起，开拓个人视频拍摄市场。

GoPro MAX

如果你不曾购买GoPro HERO7 Black，并且想入手一款运动相机作为Vlog的补助，GoPro HERO8 Black作为HERO系列有史以来功能最多、防抖性能最强的机器，相当值得考虑。