Facebook CEO扎克伯格2小时会议音频泄露

新浪科技讯北京时间10月2日早间消息，在公司内部两个多小时的音频泄露给The Verge之后，Facebook发现自己再次陷入了争议旋涡。

在周二泄露的音频中，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）抨击民主党总统候选人参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）拆分公司的计划。他还解释了为什么他拒绝在世界各地的政府面前作证，并提出了压制新贵社交媒体应用程序TikTok的计划。

这些录音使人对扎克伯格在众多话题上的真实想法有所了解，但比扎克伯格坦率的评论更引人注目的是，竟然会有如此多的内容被记录下来并泄露给媒体。泄密事件表明，Facebook内部持不同意见的人越来越多。

Facebook是一家向员工提供透明度的公司。多位知情人士先前告诉CNBC，该公司会在每个星期五下午与高层管理人员举行全体会议，并允许员工进入公司的大部分部门。消息人士称，员工还通过在公司内部社交网络Workplace上发布信息来更新同事的最新状态。

一位前员工曾透露，尽管Facebook鼓励同事之间保持透明，但它不能容忍对外泄漏。例如，该公司经常警告员工不要与媒体对话，沟通团队有时会提到特定的记者。多家消息人士告诉CNBC，对新闻界讲话的恐惧是如此之大，以至于几名有兴趣与媒体对话的Facebook员工在离职后立即联系媒体，但并没有提前一天采取这种措施。

前员工表示，只要发现泄密源，相关员工就会被解雇。Facebook设有专门调查丑闻并追踪泄密者的团队。

多个消息来源先前透露，The Verge并未指定是谁泄漏的录音，但这些全体员工会议只包括Facebook的全职员工。Facebook承包商、临时工和供应商享受着与全职员工相同的奢侈福利，包括获得免费食物的权利，但他们没有获得两项主要权益：使用公司体育馆和参加周五全体员工会议的权利。

Facebook的多名前雇员周二表示，如果现任员工参加全体会议并录制CEO的音频，这表明员工士气低落。

Facebook的前战略客户经理亨利·刘（Henry Liu）说：“这表明员工仍然没有真正走出2017-2018年发生的事情。”他于2017年离开公司。

这不是员工士气下降的第一个迹象。有报道称，11月泄露的一项内部显示，员工士气在许多指标上均出现下降。去年12月，Facebook的Glassdoor员工满意度下降，导致该公司失去了2018年最佳工作场所的高位排名，滑落至第七位。

在过去的三年中，Facebook在各个方面都遭受了一系列丑闻的袭击。该公司在处理虚假新闻、用户隐私、对内容负责人的待遇以及一系列其他主题（包括俄罗斯利用该平台干预2016年美国总统大选）方面遭遇批评。该公司于2018年3月经历了有史以来最大的丑闻，当时有消息称，数据公司剑桥分析（Cambridge Analytica）不当访问了8700万Facebook用户的数据，并将其中一部分用于在2016年总统大选中为唐纳德·特朗普（Donald Trump）发布精准广告。

现在，该公司面临特朗普政府和一批民主党总统候选人的多次反垄断调查，伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）处于最前沿，她要求该公司分拆为不同业务。

“类似于泄漏录音的违规行为不会被轻视，因为这种信任对于（Facebook）如何透明地运作至关重要。”亨利·刘说，“此人很可能将被解雇，并冒着无法被其他公司雇用的危险。”

四名前Facebook员工说，Facebook员工都知道泄漏信息面临着什么危险，但周二的录音标志着时代在变化。