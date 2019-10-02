自由软件RMS给微软的建议：开源 Windows、收回“毒瘤”言论

近期自由软件运动发起人 RMS 受邀在微软进行了演讲，RMS 在其博客中介绍了他在演讲中发表的一些观点，其中谈到微软在开源上的贡献，他表示微软未来活动的主要动力，无论如何都必定是基于利润的，微软的开源贡献其实对于“自由世界”毫无贡献。

同时 RMS 又认为大家应该根据微软所做事情的性质和影响来判断微软的未来行动，毕竟“我们不是极端资本主义的简单化对立，极端资本主义声称利润证明任何手段都是合理的。我们赞成尊重用户自由（无论是否为牟利）的行为，并谴责践踏用户自由（无论是否为牟利）的行为。”

RMS 认为在判断一家公司的所做所为时，当公司做了几种不同的事情时，最好是自己判断每件事，只要它们是互不相关的。“有益于自由的行动是好事，我们应该这样说，同时要注意不要让一小部分善事分散我们对大邪恶的注意力。”

RMS 还给了微软 10 条建议：

帮助使计算机保持开放（没有“secure boot”会限制我们可以运行的系统），真正安全的启动意味着可以指定允许在计算机上运行的系统。

帮助使外围设备安全或者嵌入式软件中没有后门。包括键盘、相机、磁盘和 USB 等，因为它们带有计算能力并带有可通过通用后门更换的预装软件。

公开收回微软在世纪初对 copyleft 的攻击。前任 CEO Steve Ballmer 称 GPL 为“毒瘤”，前任 Windows 负责人 Jim Allchin 称其为“un-American”。

鼓励应用和库代码，甚至系统和工具代码使用 copyleft 。

指导 GitHub 以促进正确和明确使用许可证以及最佳使用 copyleft（GPL v3 或更高版本）。

帮助对抗接口上的版权。

停用 JavaScript 来帮助使网络可用。

使用 GNU Taler（taler.net）实现不需要 JavaScript 的匿名互联网销售平台。

发布诸如 Hololens 之类的产品的硬件接口，以便无需任何非自由软件即可运行。

此外，RMS 还提到另一项建议，此前其曾向微软 CEO 提出过，但不包含在此次演讲中：

在 GNU GPL 下发布 Windows 的源代码。

详情查看原博客：

https://stallman.org/articles/microsoft-talk.html