国庆出游，智慧先行：一部手机如何玩转中国？

过完中秋盼国庆，大好时光岂能辜负！辛辛苦苦工作了大半年，不来一场说走就走的旅行吗？

机票买好了，酒店订好了，到了景区，却傻眼了——人从众叕，举国上下都在上演一部人流量史诗大片。不仅堵车堵到怀疑人生，景区门口也是排起了长龙，景区内更是人头攒动，拥挤不堪。哪来的什么风月无边、湖光山色、崇山峻岭，有的不过是人山人海罢了。

但家里蹲是不可能家里蹲的，要不然和一条咸鱼有什么区别？那么，如何才能在全民出行的国庆，玩的舒心，玩的开心呢？

小编为各位呈送了（不靠谱）国庆出行生存指南一份：

Step1：调整心态，规划路线，计划灵活，错峰出行，就算堵到寸步难行，也要安慰自己，自愿的，自愿的。

Step2：备好水和小零食，即便卡在景区也不慌，掏出零食啃一啃。

Tips：拒绝黄牛，谨防被骗。

相比起这份更像是自我催眠的生存指南，全国各地的景区早已牵手各大科技巨头，纷纷上线了专业、靠谱的解决方案，共同打造智慧景区。

小智慧，大作用

公开数据显示，2015年我国旅游接待总人数已经突破41亿人次，2018年全年国内旅游人数更是达到55.39亿人次，流量暴增。十一假期更是国民出游高峰，去年国庆全国共接待国内游客7.26亿人次，同比增长9.43%。

厌倦了千篇一律跟团游的消费者们，逐渐开始选择自由行，大散客时代的到来，让品质化、个性化、多样化、体验化的旅游体验成为国民文旅消费的新诉求。

随之而来的问题也是五花八门：门票怎么买、排队情况如何、景区有哪些好玩的、景点有什么介绍、附近有停车位吗、附近的洗手间在哪、特色餐厅在哪……这些琐碎的需求已经很难通过传统的方式来满足。

为此，国家旅游局于2015年9月发布了《“旅游+互联网”行动计划》，明确到2018年，将推动全国所有5A级景区建设成为“智慧旅游景区”，到2020年，推动全国所有4A级景区实现免费WIFI、智能导游、电子讲解、在线预订、信息推送等功能全覆盖。据统计，截至2015年底，全国共有5A景区213家，4A景区617家，3A景区更是不计其数。

既然说到智慧景区，那么我们就要搞清楚传统旅游业是如何在现代科技的助力下变得“智慧”起来的。

智慧景区依托于SaaS平台、AI、AR、VR、物联网等技术，优化游客服务/体验、景区管理和景区智慧营销等多个方面。方案解决主要包括：

智慧票务：手机预约、购票，二维码或人证对比验票，避开排队长龙，同时避开黄牛骚扰。

智慧管理：客流AI智能监控/统计分析，通过景区内各处闸机、全网营销渠道沉淀游客基础数据，收集游客画像、游客偏好、产品热点分布、游客密度等等，为景区精准管理提供依据。实现实时动态管理。

智慧服务：依托大数据服务游客，如在线监控停车场空位，引导车辆到达指定车位，游玩项目提供人数提醒以及表演时间等。

智慧导览：代替传统导游服务，一台手机即可游景区，到达每个景点时，导览系统播报景点介绍，游客还可获取该景点附近的餐饮、休息亭、厕所、游乐项目等信息。

智慧社交：建设智慧景区社交平台，形成口碑传播，也可对景区进行投诉与建议，帮助景区优化产品体系和服务品质。

智慧营销：景区与OTA平台结合，自建网站矩阵、自媒体矩阵、电商平台等，帮助景区做出更加科学合理的营销方向。

智慧支付：支持移动支付，一台手机走天下。

智慧物流：扫码预定、支付，仓库一键发货，避免旅途中携带大包小包，且支持复购。

如今的旅游出行，可以说是一机在手，天下我有。

那么，智慧景区又有哪些落地应用呢？

巨头布局，发力智慧景区建设

在此大背景下，各大科技巨头也纷纷联手全国各大景区，发力智慧景区建设，其中，高德、蚂蚁金服和腾讯就在近期发布了智慧景区建设的最新进展。

高德地图在今年的全民出行节上，发布“景区随身听”服务，打造千人千面的全新语音导览体验，邀请名家达人为游客进行讲解，首批覆盖全国逾500个热门景区。（猎云网报道：《直击出游痛点！高德“景区随声听”十一上线，首批覆盖全国逾500景区》）

讲解内容涵盖历史风云、野史秘闻、科学科普、自然地理、亲子故事、国学漫谈、神话传说等等。这些语音讲解在景区内外，随处可听。在景区内时，边走边听，根据定位自动调起。

在交通方面，基于城市大脑·智慧交通，高德地图可以帮助交通管理部门进行数字化升级，疏解拥堵，保障交通安全。面向用户，高德地图提供一站式出行解决方案，从驾车、打车、再到公共交通，帮助用户获取最优的出行路线。

自去年十一全民出行节高德发布智慧景区开放平台以来，一张地图连接景区和用户，已经上线了乌镇、西湖、三坊七巷、长隆欢乐世界等多家智慧景区。以西湖智慧景区为例，项目覆盖了景区近60平方公里区域，是目前国内面积最大的“数字景区”。

用户只需点击“智能导览”就能获取玩法、景点、停车场、茶馆、观景点等诸多出行必备信息。

云南腾云信息产业有限公司（以下简称腾云）在9月以2.985亿元再次中标云南省“一部手机游云南”全域旅游智慧工程。腾云将借助腾讯云等团队在云计算、大数据及人工智能方面的积累，就游客综合服务、政府管理服务、大数据服务、安全服务、市场推广服务等5个方面提供服务，助力旅游业转型升级。

在线购票、刷脸入园、扫景点、识花草、看直播、找厕所……很大程度上解决了游客的各种出行问题，也缓解了景区的压力。以景区找厕所为例，景区如厕排队长、厕所难找也是影响出行体验的问题之一。目前，云南省已有超过775个景区厕所进行改造升级，完成了厕所人流统计、坑位实时监测、游客厕所导航等一系列功能。

据悉，上线一周年以来，“游云南”的产品体系、运营体系已为公众提供近5000万次服务，App平台用户人数近400万，月活跃用户超过100万。

同月，河南省文化和旅游厅联合蚂蚁金服启动“掌游中原老家河南”智慧文旅项目，同时河南省级智慧旅游平台“老家河南”支付宝小程序也将同步正式上线，该项目整合了小程序、刷脸IOT、线下支付、AI、阿里云等多项核心技术和能力，助力河南实现旅游转型升级。

在旅游前，游客可以通过目的地推荐、美食推荐、精品路线、攻略推荐等提前了解景区情况，规划旅游线路。

在旅游中，游客可以线上预订酒店、使用地图导览、语音讲解、信用租赁等服务，还可以刷脸进行电子化购票、快速入园，彻底解决排队拥堵难题。游客也可以使用AI智能客服进行河南相关旅游服务的在线咨询。

旅游后，游客可以通过舆情管理功能对景区以及景区内各节点的服务等进行评价、投诉。

此外，政府还能通过立体布局，建设旅游舆情监测和舆情引导功能，发布突发重大事件信息，保障出游安全；景区可以及时掌握游客舆情，面对投诉意见问题积极响应，保障游客的旅游体感和基本权益，提高景区服务运营能力。

迪士尼在智慧园区方面也是可圈可点，从游客体验出发，上海迪士尼App已经成为游园必备利器。这款应用集“导航、导游、导览、导购”于一体，从景区、商场、餐饮、酒店到会场，各种服务尽在一手掌握，比如实时预报排队时间、查阅演出场次、领取快速通行证等。

谷歌曾在2017年推出Google Flights，透过AI技术来预测班机延误，能在航空公司发布之前更早预测延误情况，并贴心告知延误原因。此外，Google Flights可以帮助游客寻找热门地点，还可以查看价格优惠的班机信息。旅客出发后，Google Flights甚至会帮用户推荐旅游指南，或规划每日行程。谷歌此前推出的实时镜头翻译让旅客在异国他乡也能顺利进行沟通。

除了以上提及的功能外，部分景区还推出了游客个性化行程设计系统、电子商务系统、视频监控管理系统、景区救援SOS系统、全景虚拟VR展示系统等，全面提升出游体验，保证出行安全。