分析师称蔚来汽车现金恐在数周内耗尽，股价大跌15%

北京时间10月2日消息，投行桑福德-伯恩斯坦公司分析师周一发布研究报告称，蔚来汽车现金恐在“数周内”耗尽，将其目标股价下调至只剩0.9美元。受此消息影响，蔚来汽车股价周二收盘大跌15%。

随着投资者仍在消化伯恩斯坦发布的这份看跌研究报告的影响，蔚来汽车股价在周二急剧下跌。截至美国东部时间周二13:10分(北京时间周三1:10分)时，蔚来汽车美国存托股票(ADS)一度较周一的收盘价下跌了20%以上。

自蔚来汽车在上周发布推迟已久的第二季度财报以来，其股价一直呈现急剧下滑趋势。自上周股票开始交易以来，蔚来汽车股价已经累计下跌了大约54%，较去年秋天IPO时的发行价下跌了80%。

▲蔚来汽车股价一路下跌

自从伯恩斯坦在当地时间周一早间发布了一份看跌报告后，投资者对于蔚来汽车的股票抛售似乎已经加快。由亚洲汽车专家罗宾·朱(Robin Zhu)牵头的伯恩斯坦分析师发布报告称，有足够的理由担心蔚来汽车将在数周内耗尽现金，将其目标股价从1.7美元下调至0.9美元。

蔚来汽车在财报中称，公司在第二季度用掉了大约6.20亿美元现金，导致公司在截至6月30日时只剩下5.034亿美元现金。尽管蔚来汽车表示预计会在9月底之前总计获得CEO李斌和腾讯的2亿美元注资，但是罗宾·朱和他的团队认为，蔚来汽车要想活下去，还要筹集远远更多的资金。

▲伯恩斯坦报告原文

“蔚来汽车的账目显示，截至6月底，公司持有的现金总额为35亿元人民币。假设蔚来汽车在这个季度的烧钱速度放慢(例如不再计入召回成本、销量环比增长、营运资本可能改善)，我们原本认为该公司在第三季度结束后不久就会耗尽现金。多亏了蔚来汽车向CEO李斌和腾讯发行的2亿美元可转换债券，我们现在预计蔚来汽车的现金能够维持‘数周’时间。我们认为，投资者似乎将不可避免地开始质疑蔚来汽车持续经营下去的能力。在发布第一季度财报时，蔚来汽车管理层曾宣布，北京亦庄国际投资发展有限公司已与其签署了一份备忘录，将向公司‘至多投资100亿元人民币’。但是在第二季度电话会议上，蔚来汽车并未提到有关这项投资的进一步进展。”报告称。

在上周三的电话会议上，蔚来汽车CFO谢东萤表示，在获得更多资金方面，公司正取得进展，但没有公布细节。