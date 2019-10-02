Manjaro Linux 采取两项大胆举措：建立公司，办公文档自由选择

Manjaro Linux最近似乎有不少大动作，TechRepublic和Linux.com的获奖作家 Jack Wallen 认为Manjaro Linux采取了两项重要举措，这些举措应受到Linux社区的赞许。

首先是基于Manjaro 建立了一家公司 Manjaro GmbH&Co. KG，类比Ubuntu，Jack认为 Ubuntu取得如此成功的原因之一便是它背后有公司 Canonical的支持。背靠商业大树的重要性不言而喻，Canonical能够成功引导企业业务，让发行版能够持续稳定运营，这其中最重要的一点可能是为其提供研发与推广资金。

Manjaro也一样，拥有一家商业公司来运作，那么至少在操作系统持续稳定运营上有了更好的保障，并且基于Arch的 Manjaro一直在致力于使Arch Linux变得对用户友好，随着新公司的创建，这方面的能力应该会有所提升。

Manjaro的另一项重要举措包含在前阵子发布的 18.1版本“Juhraya” 中，该版本中的办公文档可以自行选择。系统中预装了LibreOffice，但是用户可以在安装过程中选择德国软件开发商SoftMaker的免费Office套件FreeOffice 2018，或仍然使用LibreOffice，甚至可以跳过安装任何Office套件。

FreeOffice套件面向那些重视与Microsoft Office无缝兼容的用户，它本身使用当前的Microsoft文件格式DOCX、XLSX和PPTX。由于Manjaro社区的需求，FreeOffice已经扩展到支持早期的Microsoft格式DOC、XLS和PPT以及标准化文档格式OpenDocument Text（ODT）。

但是 FreeOffice并不是开源的软件，Jack认为这便是Manjaro的大胆之处。

虽然有人会认为Linux上应该使用开源项目，并且开发者需要能够查看到FreeOffice的源码，并且在出问题时能够自行调试代码解决，但是这样影响办公效率的事情实际上很少会发生。“Linux上拥有另一种选择的想法，尤其是使与MS Office的无缝协作更加现实的想法，应该被视为Linux桌面的巨大胜利。”

Jack分享了他在Linux上文档协作方面的困苦，后来其实也是到了需要求助于Google Docs之类的线上工具的地步，那么同样地，Manjaro将一个不开源的FreeOffice引入，也可以让Linux上的协作效率提高，“这个桌面发行版的开发人员了解真正重要的是拥有合适的工具来完成工作，无论它们是开放源代码还是封闭源代码的。”

同时，Manjaro也没有把开源方面的选择封死，如果不喜欢使用闭源的工具，那么还是可以使用LibreOffice，或者如果不喜欢像Manjaro这种使用了不开源项目的Linux，那么也可以选择其它发行版。