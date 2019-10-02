GoPro新品来了，三款配件让它变身最强运动相机

作者： 极客之选的小伙伴们

去年国庆前，GoPro发布了HERO7 Black运动的相机，一年后HERO8 Black也和大家见面了。在过去的一年时间里，GoPro新增了许多竞争对手，包括手机拍摄的稳定效果也越来越厉害了，在这样的情况下，GoPro会通过哪些升级来继续吸引消费者呢？下面就让我们一起来看看。

外观上HERO8 Black看起来似乎和之前的产品没有太大区别，但其实它在细节上做了很多调整。最大的一个变化在于内置折叠接头，这样不用外框也能方便和手持三脚架连接，使用起来更加便利。HERO8 Black裸机支持10米防水，配合防水盒最高可以实现60米防水。

另外，HERO8 Black镜头下方新增的加强版前置麦克风除了更有效降低风噪外，同时能让自拍时的人声更清晰。值得一提的是，新一代的HERO8比HERO7轻了14%，重量的减轻对于长时间手持拍摄还是很有帮助的。

拍摄方面，HERO8 Black支持四种焦段，点击可以在窄、无失真线性、宽和Max SuperView超广角之间进行切换。稳定功能HyperSmooth增强升级为HyperSmooth 2.0；TimeWarp移动延时也升级为2.0版本，加入自动速度选择功能，也可以通过点击来加快或放慢速度。

HERO8 Black新增了LiveBurst模式，它可以拍摄按下快门前后各1.5秒的片段，可以在90张静态图像中选择完美影像或者分享一段3秒的4K视频短片。除此之外还有夜景延时录像、强化HDR等提升这里就不单独介绍了。

除了性能参数的提升，这次HERO8 Black最吸引人的地方莫过于三款选配组件，下面我们就分别来看看：

媒体选配组件

媒体选配组件拥有一个枪型收音麦克风，还提供了3.5毫米麦克风接口、HDMI输出接口和两个冷靴固定座，可以大大提升HERO8 Black的可拓展性，适合用来在Vlog拍摄中使用，这样就不用单独再配一个「兔笼」了。

显示选配组件

显示选配组件提供了一个两英寸的向上翻转屏幕，可以帮助Vlogger更好地构图。

灯光选配组件

灯光选配组件为HERO8 Black增加LED灯光，可装到GoPro固定座上或单独使用。

三个配件组合使用，HERO8 Black对于拍摄场景的适应能力大大提升，对于Vlogger和媒体从业者来说还是很有吸引力，虽然此前自己DIY也能实现类似的功能，但相信GoPro的官方配件可以带来更好的一致性。

和HERO8 Black一起发布的，还有一款全景相机新品GoPro MAX，GoPro表示它是迄今为止最有创意的多功能双镜头摄像机。GoPro MAX用户可以自由切换拍摄镜头，除了开启双镜头拍摄全景画面外，还能交替使用前置及后置单镜头，稳定性就像使用HERO摄像机一样。MAX摄像机拥有四种拍摄焦段可随需切换，包括GoPro有史以来最广阔的超广角視角MaxSuperView。

售价方面，GoPro HERO8 Black售价为3198元，GoPro MAX售价为3998元。根据官方提供的信息，MAX将于10月24日起全球同步发售，HERO8 Black将于11月底开始发货；选配组件将于12月起公开预售。