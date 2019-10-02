十一全国电影票房近8亿元，创春节档以来单日大盘新高

【TechWeb】10月2日消息，今年国庆档，中国电影票房市场呈现出今年春节档以来的最高热度。据灯塔专业版数据显示，在《我和我的祖国》、《中国机长》和《攀登者》三部主旋律影片的强势带动下，10月1日的大盘票房达到了7.9亿元，创造了今年春节档以来的单日大盘新高。

“看完阅兵去看《祖国》！”10月1日，亿万国人观看了新中国成立70周年阅兵式的直播，第二天一早又冲进电影院，以观看国庆献礼片的形式来延续这份爱国热情。从淘票票上看，10月2日北京的早场电影，满座情况比比皆是。

目前，《我和我的祖国》、《中国机长》和《攀登者》三部影片在票房上分别突破了8亿、6亿、3亿元，上映两天票房合计超过17亿元；口碑方面，三部作品在淘票票上分别获得9.5、9.4、9.3的高分评价。在票房和口碑的双高峰背后，一站式数字化宣发平台灯塔，以其大数据和整合营销能力发挥了助推作用。

今年国庆档的主旋律三部曲中，《我和我的祖国》由7位导演共同执导，通过7个故事来回望新中国成立70年来的重要历史瞬间；《中国机长》根据2018年四川航空真实事件改编，讲述了机长刘长健和机组人员的英雄事迹；电影《攀登者》讲述了中国登山队向珠峰发起冲刺，挑战世界之巅的燃情故事。三部影片背后的奋斗、奉献、不畏艰险的精神一脉相承，共同展现了小人物在大时代中的正能量和家国情怀。

本次国庆档，阿里影业有幸参与了三部影片的出品和发行工作，其旗下的一站式数字化宣发平台灯塔，充分挖掘大数据能力、整合阿里域内域外的强大资源，帮助进一步提升三部作品的影响力。

国庆档期佳片云集，对于三部高品质大体量的影片来说，上映日期的选择非常重要。早在今年4月份，灯塔就为《攀登者》提供了档期分析服务，通过历史档期的票房表现和观众选择，结合影片本身男性用户占比更高、一二线城市占比更突出的特点，给出选档建议。

对于《我和我的祖国》，灯塔运用了整合营销的方式为影片影响力进行了广泛触达。灯塔协同天猫品牌共振，启用“万店齐发”联动4亿+曝光资源，实现了2000万+的品牌粉丝覆盖。灯塔联合淘宝、天猫、微博、优酷、淘票票的流量加持，实现线上线下的联动推广，帮助《我和我的祖国》这部主旋律影片极大提升了影响力。

对于《中国机长》的宣发工作，灯塔实施了“秒级监测”、“日级推送”，通过宣发日报、八爪鱼、大事件监测等8类数据工具，为影片的宣发决策全程护航；在宣发实施层面，灯塔运用渠道投放工具，在线上线下立体覆盖影片的核心观众，高频触达人次达到1.7亿+；同时，灯塔实现阿里资源的高度共振，联动淘宝、天猫、支付宝、盒马等域内资源，针对《中国机长》的联动曝光量达到3亿+。

灯塔平台于2018年4月正式成立，经过一年多的探索和沉淀，已经成为了广受片方认可的宣发新基础设施。目前灯塔已进入客户价值的反馈阶段，积累了包括《我不是药神》、《西虹市首富》、《绿皮书》、《何以为家》等在内的多个海内外优秀影片的成功案例。

目前，灯塔还在不断完善其数字化宣发能力，以其大数据和产品技术能力，为优秀的影视作品提升宣发效率。国庆档大幕刚刚拉开，阿里影业和灯塔将持续助推《我和我的祖国》、《中国机长》和《攀登者》这样的主旋律影片提升影响力，共同为人民群众奉上正能量的文化作品，为新中国成立70周年献上光影厚礼。