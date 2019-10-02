苹果可能还有10月发布会：Apple Tag、16英寸MacBook Pro、新款iPad Pro……

北京时间10月2日消息，尽管9月份对于苹果公司来说是忙碌的一个月，但是这一年还没结束。现在已经进入10月，苹果预计会有新一轮的硬件和软件要发布，从传闻已久的蓝牙追踪器Apple Tag到新版macOS Catalina系统的发布，苹果今年的新品发布可能会在10月发布会上达到高潮。

▲苹果还有一波硬件等待发布

会举行10月份发布会吗？

尽管苹果尚未官方宣布将在10月份举行发布会，但是有许多先例可循。去年10月份，苹果在纽约市举行特别活动，发布了全新iPad Pro并更新了Mac产品线。

今年还会有类似活动吗？肯定有可能。以下就是苹果有望在10月份发布的硬件和软件汇总：

硬件：

16英寸MacBook Pro

也许人们最期待的产品就是16英寸MacBook Pro。目前为止，有关这款大尺寸苹果笔记本的传闻很多。多个消息称，它将在10月推出，起售价约为3000美元。

16英寸MacBook Pro的实际尺寸据称和15英寸MacBook Pro一样，但是采用了更窄的边框设计使得显示屏尺寸变大。供应链报告称，它的分辨率为3072×1920像素。不过，最受关注的消息可能就是它将放弃苹果备受争议的蝶式键盘。知名分析师郭明錤称，16英寸MacBook Pro将是首款回归剪刀脚键盘的Mac产品。

▲16英寸MacBook Pro边框更窄

性能方面，供应链报告称新MacBook Pro将搭载第九代英特尔Coffee Lake-H处理器，旨在取代15英寸MacBook Pro机型。

如果16英寸MacBook Pro真如传闻说的那样在今年推出，那么10月发布会很可能是苹果宣布它的最好时机。不过，苹果也有可能推迟发布它。

Mac Pro

苹果在6月份举行的全球开发者大会上宣布了新款Mac Pro和Pro Display XDR显示器。Mac Pro网站显示，它将在“今秋”上市，但没有透露细节。

▲Mac Pro

新Mac Pro采用了全新设计，内部硬件性能超强。除了Mac Pro，苹果还将在今秋发布Pro Display XDR显示器，回归独立显示器市场。

按照秋季的定义，所以苹果还有许多时间来发布这款美国制造的新Mac Pro。如果苹果在10月份举行发布会，即便不公布它的确切上市日期，估计也会有一个大概时间。

其他Mac更新：

除了16英寸MacBook和Mac Pro，苹果还有可能在本月公布其他Mac更新。虽然苹果刚刚升级了MacBook Air和入门级13英寸MacBook Pro，但是配有四个Thunderbolt 3接口的中端版13英寸MacBook Pro还在等待更新。

Mac mini已经在去年获得了大升级，所以今年不要对它期待太多。但是iMac和iMac Pro应该到了升级的时候了，不管是外部重新设计还是硬件更新。

iPad Pro

在上月发布iPadOS 13系统后，苹果对于iPad Pro的关注预计还会在10月份继续。iPad Pro在去年完成了一次大更新，引入了全新设计，性能比以往更强，并配备了新的Apple Pencil手写笔。

今年，传闻称苹果将会在iPad Pro中引入与iPhone 11 Pro相同的三镜头相机。尽管说iPhone 11 Pro不一定是常用的拍照工具，但是三镜头相机却能显著改善增强现实功能。而且，对于苹果来说，在“Pro”硬件上统一使用相同的相机技术也是合理之举。

▲iPad Pro也要后置三摄

除了三镜头相机，苹果很有可能还会给予iPad Pro硬件升级。iPad Pro目前采用的是A12X仿生处理器，而iPhone 11已经用上了A13仿生处理器。所以，2019款iPad Pro可能会升级到A13X仿生处理器。

Apple Tag

媒体多次报道称，苹果正在开发一款类似于Tile追踪器的蓝牙追踪器，能够把它放到钱包、背包或者钥匙上，通过Mac和iOS上的Find My application追踪物品。Apple Tag和Tile相比有一些优势，最大的优势就是与iOS整合。iOS 13代码暗示，Apple Tag会集成增强现实功能来帮助用户轻松召回丢失的物品。

软件：

iOS 13.2

苹果近期一直在快速发布新版iOS 13系统。下一版将要推出的很可能就是iOS 13.2，支持新的深度融合相机技术。目前还不清楚iOS 13.2是否在10月份面向公众推送，但beta测试将在本月开始。

macOS Catalina

今年的最后一个苹果系统大更新将是macOS Catalina。这一更新将推出音乐、播客、电视等多个新应用，为开发者开发新的第三方Mac应用打开了大门。苹果丹麦网站透露，macOS Catalina最快将在10月4日推出。

HomePod

苹果已经把多个备受关注的HomePod功能推迟到了“今秋晚些时候”，包括多用户支持和Apple Music的接力功能。这些功能能否在10月推出还有待观察。

其它可能在10月份发布会宣布的内容：

增强现实

iOS 13提供了足够的证据证明苹果正在继续开发增强现实技术。目前还不清楚这些框架会以怎样的方式呈现给终端用户，但是很明显对苹果来说这是一个重要的开发领域。

Apple TV

▲新Apple TV也有可能

对于苹果来说，Apple TV机顶盒正变得比以往更为重要，这是因为苹果已经推出了Apple Arcade游戏和Apple TV+电视节目订阅服务。在Apple TV+将于11月1日上线之际，苹果有理由在10月发布会上推出新的Apple TV硬件。

苹果头戴式耳机

媒体报道称，苹果正在开发一副新的头戴式耳机，将在2019年发售。这将是苹果首次进军头戴式耳机市场，可能会独立于Beats品牌之外存在。如果这款耳机在2019年推出，预计会在本月宣布。

总结：

虽然苹果已经在9月份发布了iPhone 11、iPhone 11 Pro以及Apple Watch Series 5，但10月份仍可能是忙碌的一个月。苹果去年的10月发布会在10月30日举行(苹果今年会在这天发布第四财季财报)，所以还有几周时间等待苹果的确认。