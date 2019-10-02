AI助力《开国大典》4K修复重映，老电影修复工程全面展开

一年一度的国庆档，往往是兵家相争之时，大片扎堆，明星云集，当然其中不乏献礼祖国的主旋律电影。

但是今年，在新中国成立七十周年之际，有两部献礼片成功吸引了文摘菌的注意。

其中一部就是《决胜时刻》，虽然有唐国强、张涵予等演技派明星参演，但《决胜时刻》中还有一个更为吸引人的点，那就是复原了开国大典的真实视频片段。

这段珍贵的影像资料是导演黄建新及其团队在俄罗斯档案仓库的胶片中找到的，这也是开国大典的相关影像资料第一次以彩色超清形式在大荧幕上呈现。

再次感叹，这修复效果确实不一般！

黄建新表示，当初在拍摄《建国大业》时，也只在国内的资料库找到几段黑白影像而已。

▲建国大业片段

网友们纷纷表示：冲着一睹彩色高清版国家领导人的风采，也一定要去看！

但是，其实不止《决胜时刻》，10月下旬还有一部献礼电影姗姗来迟，并且绝对重磅，那就是纪录长片《开国大典》。

和《决胜时刻》不同，《开国大典》是将三次战役胜利到开国大典的整个历史过程进行了修复还原，全片分为18卷，共164分钟，每分钟都是历史宝藏啊！

AI算法加持，工作量仍然巨大

本次《开国大典》的修复工作由三维六度（北京）文化有限公司联合长春电影制片厂完成，著名导演李前宽、肖桂云参与指导本次修复工作。

修复团队计划在7周内完成约1082个镜头、24万帧画面的修复工作，算下来平均每人每天要完成近五六百帧的工作量！

《开国大典》中的镜头大致可分为三类：一是资料片，共有72个镜头，占比6%，来源于1949年及之前战场记者所拍摄的实战照片；二是全新拍摄、经特效合成做旧的镜头，占比6%；三是1989年实拍的彩色镜头，占比88%。

为了最大程度地还原这部电影，修复团队制定了十分详细周密的方案，将最大化地利用DRS修复系统的功能，把自动化修复与人工修复结合。

根据三维六度首席技术官周苏岳介绍，通过AI算法，老胶片存在的收缩、卷曲等问题都可以得到解决，但是胶片的撕裂、划痕等都需要专业的修复师一帧一帧地进行修补。

“修复过程中，我们70%的时间都在完成资料片镜头的修复工作。”周苏岳说道。虽然修复时间只用了40天，但这却是600人每天工作20小时的奋战结果！

胶片修复工程全面展开

近几年，《大话西游之大圣娶亲》、《英雄本色》、《阿飞正传》等一批老电影以修复版面貌重登院线，掀起观影怀旧热潮。

每年，在上海国际电影节和北京国际电影节上，修复之后的经典老片也往往一票难求。

三维六度已完成多部电影修复

三维六度自2015年成立之初，就专注于电影胶片修复及电影后期制作等相关工作，公司引进了国外先进的胶片修复技术理念，目前拥有32个修复工位，建立了一套完善的4K、2K电影胶片数字修复设施。

三维六度利用现有技术已经成功构建了MTI Film公司4K电影胶片中国修复中心。

从观影效果看，当使用4K数字投影机将图像投射在大屏幕上时，现场观众能够看到更加细致入微的影片细节部分以及微妙的光影和色彩变换，也是因为这个原因，4K修复正日益成为当今老电影修复的潮流。

三维六度已完成多部早期中外老电影的修复工作，如国产经典电影《盗马贼》、《那人那山那狗》，国外经典电影《滑铁卢》、《兰基先生的罪行》等。

中国从2007年开始启动电影档案影片数字化修复工程，预计每年修复超过100部，海外市场每年也有12000部修复电影的工作量。其中，上世纪三四十年代的三部中国早期电影《一江春水向东流》、《八千里路云和月》、《十字街头》，成为首批修复作品。

中影开发“中影·神思”

目前，中影数字修复中心也引进了AI修复技术，大大提高了AI修复效率。

《厉害了，我的国》就是中影电影数字制作基地数字修复中心主任肖搏及其团队利用AI修复进行的一次尝试。

为了更顺利地进行修复工作，肖搏团队开发了“中影·神思”人工智能图像处理系统，靠计算机大数据深度学习算法，在四个月内修复增强了30万帧图像。

利用“中影·神思”，修复一部电影的时间可以缩短四分之三，成本可以减少一半。

目前，“中影·神思”已成功应用于《厉害了，我的国》、《血色浪漫》、《亮剑》等多部影视剧的图像修复与增强当中。

最关键的是，“中影·神思”的开发使得很多以前无法修复的电影现在也能逐渐修复了。比如1949年王滨导演的《桥》，电影残片画面重影现象十分严重，胶片扫出来后每个人物每一帧都有一个虚边，但利用AI处理技术就能轻松解决这个问题。

爱奇艺推出ZoomAI

去年，爱奇艺推出自主研发的ZoomAI视频增强技术，为电影修复提出解决方案。这也是业内第一个利用较低成本、将深度学习技术应用在视频画质增强场景中的方案，大幅提升了黑白电影、经典国剧、纪录片、动漫、UGC等不同类型的视频内容质量。

在爱奇艺网站上，还有专门ZoomAI对比视频：

ZoomAI不仅能将模糊的照片视频清晰化，还能自动调节色调等问题，针对老电影，ZoomAI将整个过程分解为“去划痕”，“去噪+锐化”，“色彩增强”，“超分辨率”，并依次进行处理，最终达到高清效果。

根据爱奇艺高级总监刘俊晖的介绍，ZoomAI进行修复之前会通过大量的学习搭建起模型和推演算法，并且ZoomAI能够“自我迭代”，最初只能完成增强色彩等“通用修复”，后来样本库中出现划痕等磨损，技术上才逐渐更新。

在刘俊晖看来，现在AI涉足早期电影修复还只是早期，未来比较理想的修复师利用AI做初修，然后专家再介入精修，AI与人工混合修复会是一个趋势。

在爱奇艺上能看到经典电影《地道战》的ZoomAI修复版，相信不久会有更多经典电影得以“重见光明”。

对新电影来说也是“技术革命”

早在今年上半年，微信的一款图像增强小程序“你我当年”就曾爆火，该小程序能够提高照片分辨率，效果十分惊艳。

从照片到视频，从老电影的修复到助力新电影，在AI加持下，这些领域将焕发全新活力。正如周苏岳所说，未来的电影将为观众提供全新的感受，这种感受不仅仅是画质的提升，而是观影临场感觉的完全改变。

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https://new.qq.com/rain/a/20190925A03VAM

https://new.qq.com/omn/20190918/20190918A0MS7500

https://mp.weixin.qq.com/s/kX98r-D3NGI_qgyUKZDeqg

https://www.iyong.com/displaynews.html?id=3343962822460224