内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

苹果计划于10月30日公布2019财年Q4财报，预测营收额为 610 亿到 640 亿美元

2019-10-2 18:47:08来源：威锋网作者：Ruins责编：孤城评论：

苹果在其投资者关系网站宣布将于10月30日收盘后公布2019财年第四季度营收报告，电话会议由蒂姆·库克与CFO卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）主持。

苹果对第四季度财报收入预期为610亿到640亿美元之间，运营支出在87亿美元至88亿美元之间。由于Q4财报涵盖了iPhone 11上市的第一周，外界希望苹果公司对新旗舰手机的初期表现发表评论，不过它对苹果营收的贡献还无法在这个财季中显示，而且苹果也不再公布任何产品的单位销量。

苹果8月份公布的第三财季财报显示，其季度营收不到一半来自iPhone的销售额。第三财季iPhone销售额为259.9亿美元，较上年同期的294.7亿美元下降12%。这一下降所产生的损失被苹果的服务部门的营收所弥补。在Q3，苹果服务部门营收同比增长12.6%，达到创纪录的114.6亿美元。

摩根大通分析师沙米克·查特吉(Samik Chatterjee)预测iPhone 11的销量强于预期，苹果股价有望上涨超过20%。此前，摩根大通将iPhone三季度销量预期上调100万部，并将iPhone第四季度销量上调300万部。iPhone 11于9月初首次进入市场，目前为止市场评价为中上，iPhone销量的上升趋势将会保持到2020年。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果财报

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有