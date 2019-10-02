内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

中国铁路国庆黄金周：10月2日预计发送旅客1360万人次，加开旅客列车909列

2019-10-2 20:05:01来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月2日消息 中国铁路发布，10月2日，铁路客流持续高位运行，预计发送旅客1360万人次，加开旅客列车909列。

10月1日，全国铁路发送旅客1713.3万人次，同比增加88.6万人次，增长5.5%，创国庆假期单日旅客发送量历史新高，铁路运输安全平稳有序。

其中，上海局集团公司发送旅客326万人次，同比增加21.2万人次，增长6.9%；广州局集团公司发送旅客251.6万人次，同比增加11.5万人次，增长4.8%；南昌局集团公司发送旅客139.4万人次，同比增加18.8万人次，增长15.5%。

国庆假日期间，铁路部门加强乘降组织，加大运力投放，努力满足旅客群众出行需求。

沈阳局集团公司加开延吉西至长春、珲春至烟台南11对“秋游列车”，满足市民乘高铁、看美景、赏秋色需求。北京局集团公司北京站遇客流高峰时段，开设急客进站通道，为距开车15分钟以内的旅客提供急客服务。呼和浩特局集团公司开行呼和浩特至额济纳胡杨林旅游专列2列，开启“醉美胡杨之旅”。广州局集团公司在京广、沪昆、广深港等热门高铁线路加开动车。成都局集团公司加开去往西安、桂林、峨眉山等旅游热门地区动车14列，在成渝间加开10列夜间动车。

国庆节当日，全国铁路各大车站、列车上举办了丰富多彩的活动为祖国母亲庆生，礼赞新中国。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间各大火车站客流较大，已通过互联网、电话成功预订车票但尚未取票的旅客，请尽量提前取票，并携带车票及与票面信息一致的有效身份证件，提前到车站办理验票进站手续，以免耽误行程。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国铁路高铁

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有