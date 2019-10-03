微软发布折叠屏手机Surface Duo：传言成真，体验如何?

走进微软安排的会议室，才发现原定的Surface负责人Panos Panoy专访被取消了。取而代之的是Surface Duo的产品介绍活动。







这是今天Surface发布会上的两个最大亮点和惊喜。微软也学起了苹果此前发布会常用的One More Thing操作，先是循规蹈矩常规更新了Surface Pro 7和Surface Laptop 3，接着发布了真无线耳机Surface Earbuds，再重磅宣布了基于Arm架构的二合一笔记本Surface Pro X。当微软放出Surface全家桶照片的时候，现场观众一度以为本场发布会就这样结束了。

时隔四年再出手机

并不是。微软以一种极其炫酷的方式，通过一个小视频连续发布了两款业界传言已久的新品——双屏折叠平板Neo和双屏折叠手机Duo。其中最令人关注的莫过于折叠手机Duo，这是微软在时隔四年之后再次进入智能手机行业。

上一次微软发手机，还是2015年10月发布的Lumia 950。随后微软就出售了手机业务，冲销了从诺基亚收购的高达70亿美元的智能手机和其他硬件资产，彻底否定了2013年鲍尔默的这笔最后收购。Lumia品牌也就此雪藏，Windows Phone战略就此停摆。

在微软CEO纳德拉的统领下，随后的四年时间里，微软的移动战略转向跨设备和云端化，致力于让每一部iOS设备和Android设备都用上微软的云端生产力软件，而逐渐舍弃了原先鲍尔默设定的“设备与服务”战略。一个有趣的细节是，过去几年的微软Build开发者大会上，微软的软件体验展示都是用的苹果iPhone，而微软也和三星合作推出了预置微软软件服务的三星旗舰手机。

然而，业界一直没有缺少过Surface Phone的传言。微软并没有彻底放弃自己的智能手机计划，而是在打造一款可以真正体现微软的移动战略的智能手机。等待四年之后，微软突然在今天的发布会上展示了自己的重磅新手机：Surface Duo。

在原定的采访室，我第一次上手拿到了这款微软新手机。遗憾的是，微软让我上手把玩，却不允许拍摄和发布近照，媒体记者只能隔着一段距离拍摄一些远景照片。不过Surface Duo的项目负责人到是回答了我的一些疑惑。

超薄屏幕完全旋转

先简单介绍下我上手把玩Duo的体验。和三星及华为的折叠屏手机不同，微软Surface Duo采用了两个屏幕用铰链连接的设计，这种设计此前我们在中兴两年前的Axon M产品上已经见过，体验也相当一般。中兴后来并没有延续Axon M系列。

虽然设计有先行者，但必须得说，Duo的机身设计非常精致，两个屏幕厚度是完全一致的，折叠之后完全重合，中间并没有任何间隙。而且两个屏幕都是超薄，机身外侧覆盖着白色的金刚玻璃，左屏外侧有田牌Logo。即便是合起来，Duo的厚度也不夸张。

Duo的两个屏幕都是5.6寸，合起来则是8.3寸的平板。比苹果的iPad Mini稍微再宽一点。目测来看，两个屏幕都是1080P的分辨率。不过Duo有着当前智能手机不多见的厚重额头和下巴，这意味着屏幕比较宽，单手握持并不是太舒服。此外，玻璃机身也意味着指纹收集器，我拿了一会儿就满是指纹，但这也没有什么好的解决办法，只能戴上手机套。

Duo没有3.5毫米耳机孔，只有一个Type-C接口，右屏侧面有电源开关键和音量调节键。我没有看到外侧有主摄像头，唯一的摄像头设在右屏的右上侧。这意味着需要打开屏幕才能自拍，需要把机器反向折叠才能进行拍照。不过也许正式上市版会装上后摄像头。

双屏让你更能工作

我在屏幕上看到了Google Play应用商店，看到了地图、Chrome、音乐等全套谷歌服务，看到了Flipboard、Twitter这样的第三方应用，就像是一个普通Android手机；但Duo上还有微软的Edge、News等自有应用，更预装了OneDrive、Word、Outlook、Office Mobile、OneNote等微软全家桶生产力应用。但令我非常意外的是，Duo竟然用了谷歌搜索框，而不是微软自己的应用搜索。

单看一个屏幕，似乎就是一部国外常见的Android智能手机。下面有导航栏，上面有搜索框。但双屏却带来了完全不同的体验。你可以同时打开两个应用在不同屏幕展示，这是常规用法，比如一个屏幕看视频，一个屏幕刷Twitter。为了工作的话，可以一边开电话会议，一边根据要求改PPT。

你还可以旋转屏幕，横向使用，比如一个上屏幕看新闻，一个下屏幕变身巨大的虚拟键盘写邮件(微软把这叫做Landscape模式)。当然，还可以两个屏幕同时显示一个应用或者网页。不得不说，在邮件这个使用场景中，双屏带来了巨大的便利。我甚至开始想象自己拿着Duo在回复工作邮件、改着PPT，看到老板露出满意的微笑...

柔性屏幕不太靠谱

以下是和微软Surface Duo产品负责人的一些问答。

为什么要打造这款手机？微软不是放弃手机业务了吗？回答：微软从未放弃手机项目，之前只是暂时搁置，以寻找更好的软硬件结合体验。他举例来说，Duo和Neo的双屏铰链设计，实际上就来自于Surface Book的产品研发团队。

为什么微软选择了双屏手机？回答：在微软的硬件设计中，如何带来更好的生产力体验永远是第一位的。我们想寻找新技术让消费者更好的浏览网页，回复邮件和进行工作。在过去几年的探索后，微软认为折叠双屏是在手机上提升生产力的最好方式，生产力效率比单屏操作高出了30%以上，所以才打造了Duo这样一款手机。

为什么不是三星和华为那种柔性屏？回答：目前的柔性折叠屏无法做到彻底360度折叠，无法使用康宁金刚玻璃，其折叠可靠性和产品耐久性都存在疑问，我们认为两个屏幕用铰链折叠是更耐用可靠的设计方案。

可以介绍一下性能硬件吗？回答：正因为明年才上市，所以Surface Duo的硬件参数还存在着升级的可能性。举例来说，目前这款手机用的是高通骁龙855芯片，也不支持5G，但明年上市的时候肯定会升级成最新旗舰芯片，同时搭载5G基带芯片。不排除其他硬件也会发生变化，但只会比现在更好。

微软谷歌合作系统

为什么要提前一年发布？回答：微软并不是制造噱头，而是因为这款双屏手机需要更多的软件支持，提前发布是为了吸引软件开发者进行适配和优化，以便给消费者更好更成熟的体验。(的确，目前Duo展示的第三方应用很少，应该是微软提前和Flipboard和Twitter合作优化过的。)

Surface Duo到底是什么系统？回答：这是一款基于Android系统的手机，而且是微软和谷歌深度合作打造的。这款手机上可以使用所有的Android软件服务。你用起来就像是一部Android手机。

微软彻底放弃了Windows Phone系统？回答：我们还是继续谈Duo吧。你还可以用Surface上的手写笔在Duo上进行笔记标注，极大提升你工作的生产力。

为什么不让拍照？回答：我们还会继续完善这款产品，产品快上市之前，你肯定可以上手体验。