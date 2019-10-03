Halide为iPhone 11和11 Pro进行版本大更新

专业相机应用Halide在iPhone 11发布当天闪电上线了一个小更新，对新相机提供了基本支持。现在，开发商宣布Halide的重大更新已经准备好了。

更新后的Halide将充分利用iPhone中最新最出色的相机硬件，让你得到最理想的照片。这些新功能包括：

iPhone 11 Pro的触摸式镜头切换器——Halide提供便捷按钮，可以在iPhone 11 Pro的广角，超广角和长焦镜头之间进行切换。

新增镜头指南功能——有助于构图，当您打开切换器时，镜头指南它自动出现，并在您选择其他镜头时提供反馈，而不会影响您的观看和构图体验。

Smart Raw功能——经过调整后的曝光引擎确保您能够以更少的噪点获得RAW图像，渲染速度提高了3倍。

另外，针对iPhone 11 Pro超广角相机不支持手动对焦和RAW拍照的情况，Halide正努力在以后的版本更新中对进行弥补。

Halide开发者在iPhone 11发布第一时间就对其相机硬件和软件进行了详细分析并给予肯定，让我们看到新相机硬件规格的变动以及在软件上带来的更多改进。可以说，苹果这波对iPhone拍照功能的重点提升，也给很多第三方开发商带来了更新动力。