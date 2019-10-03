只需一个小功能，苹果Apple Watch就能预防车祸

当今的联网汽车试图提供许多安全功能，例如使用雷达和摄像机来检测即将发生的事故，有时甚至接管刹车和转向控制装置，以防止发生该事故。至少，汽车将发出越来越响亮的视觉和声音警报，以使驾驶员采取行动避免事故发生。

这种系统虽然给驾驶员提供了很好的辅助，但效果会不会适得其反，使驾驶员的安全警惕性降低呢？最近，密苏里大学工程学院的一项新研究提出了这样的问题。

研究人员称，这些系统（也称为高级驾驶员辅助系统，简称ADAS）的问题可归结为两类：一是警报疲劳，二是易短瞬分心。

然而，在Apple Watch这样的智能手表中加入一个简单功能，就能为该方案提供不错的解决办法。

密苏里大学工程学院工业与制造系统工程助理教授，该研究的主要作者Jung Hyup Kim提议推出一种新功能，该系统将尝试确定驾驶员是否已经意识到安全问题并正在积极采取保护措施，从而引导无效警报的过滤，让警报在真正需要的时候响起。

Kim提出的系统通过将瞳孔直径变化和肌电图反应的比率作为两种生理指标来预测驾驶员即将发生的对避免撞车警告的身体反应。

初步解决是在仪表盘中配备摄像机，以监视眼睛并寻找表明驾驶员已经处于紧张状态的变化，以及基于手腕的传感器来跟踪肌肉紧绷的变化。该基于腕部的传感器可能是智能手表，并且可以集成到现有的流行智能手表中。

肌电图（EMG）是一种电诊断医学技术，用于评估和记录骨骼肌产生的电活动。它已被广泛用于对人体姿势进行分类，通过解码用户意图并指示患者在医疗保健中的身体运动，量化肌肉力量水平。如果苹果愿意，它可以很顺利地在未来的Apple Watch中嵌入EMG传感器，然后把最新版本的手表引入Toyota或Ford等任何汽车品牌的合作中，成为ADAS的一部分。

这样一来，Apple Watch获取的肌电图数据进入汽车辅助驾驶系统，就能帮助正确判断驾驶员是否处于肌肉紧张状态，足以对路况和车况做出及时的反应，将有效提高驾驶安全，并减少无效报警。