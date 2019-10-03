一文看尽微软发布会：意想不到的双屏电脑和折叠屏手机

相比去年的平淡无奇，今年的微软秋季发布会，可谓高潮迭起、惊喜连连。在短短一个半小时的时间里，微软除了常规更新Surface家族产品，居然还带来了首款双屏电脑Surface Neo以及折叠屏手机Surface Duo。

▲真正的Surface全家桶

由于这次微软放出的双屏电脑Surface Neo和折叠屏手机Surface Duo实在太过震撼，我们将这款两款产品放到前面来说。

▲今天最重磅的两款产品

双屏电脑Surface Neo：键盘能吸到屏幕上

在Surface Pro X发布之后，微软终于带来了真正的重磅新品，双屏笔记本Surface Neo。Surface之父Panos拿着Surface Neo走在观众席中间非常得意。

严格来说，华硕之前也推出过算做双屏电脑的产品，但体积较大结构相对简单。联想曾经展示过一款折叠屏电脑ThinkPad X1，甚至已经准备要为它开一次发布会，后来不知为何也不了了之。所以Surface Neo的诞生，算是真正意义的一款双屏或者也可以叫做折叠屏的电脑产品。

▲双屏电脑Surface Neo

对于Surface Neo，Panos Panay是这样评价的，“我从没见过这样的东西，它能展现出无限的姿态！”

微软表示，Surface Neo采用了有史以来最薄的LCD屏幕，只有5.6mm厚，这帮助整个机器做到了非常纤薄的设计，整体重量仅为655克，而且为了增强整体的可靠性，微软为其搭载了康宁大猩猩屏幕。在屏幕与屏幕的连接处，微软使用了360度金属铰链设计。带有铰链扭矩系统的微型齿轮将两个9英寸显示屏连接在一起。

得益于双屏和可翻转的设计，Surface Neo的用户可以把它用作笔记本电脑、书、平板电脑等多种不同应用模式。此外，Surface Neo还采用了类似Touch Bar的设计，同时并未完全取消物理键盘设计，而是在机器底部配置了可折叠的键盘，当键盘翻转过来使用的时候，Surface Neo下屏的上半部分将自动变成Touch Bar。

▲展开后

配件方面，此次Surface Slim Pen和专属的键盘均可吸附在背面无线充电。当键盘从背面转过来吸到屏幕上，设备可以自动识别键盘。

在硬件部分，Surface Neo搭载了英特尔首个Foveros 3D封装的Lake Field平台，这个平台拥有一颗10nm制程大核心和一颗14nm制程小核心，支持英特尔最新的Gen 11核显，计算性能和图形性能更为出色。

Panos Panay说：“Surface Neo不仅是新的Surface，同时也为PC产品划分出了一个新的品类！”

▲微软专门为这款双屏设备定制了Windows 10系统

在软件层面，微软同样为这款产品做好了准备，系统方面采用了全新的任务栏和“开始”菜单。微软专门为这款双屏设备定制了Windows 10系统，这可以说是专门为双屏设备定制的Windows 10系统，名为Windows 10X。

Windows 10X支持目前所有的应用软件，也包括Office。同时，Windows 10X的开始菜单不再有平铺模式。一个软件可以分配在两个屏幕上，也可以双屏同时运行两个软件，更有效地利用屏幕。

最后，Surface Neo将于2020年圣诞节左右上市。

Surface Duo：深度定制化的安卓折叠屏手机

在Surface Neo发布之后，微软通过一段演示视频，带来了今天的压轴产品—Surface Duo安卓折叠屏手机。坦白的说，人们几乎都快忘了微软有过这回事，所以当Surface Duo被女主角从兜里掏出来的那一刻，那种惊喜和意外的感觉无法言喻。

▲Surface Duo

Surface Duo拥有5.6英寸显示屏。虽然操作系统看起来像是Windows 10X，但事实上是深度定制化的安卓系统，只是微软让系统UI变得更像Windows 10X，所以这款设备支持安卓应用程序。这一定程度上也算是微软的一种妥协吧。

▲演示片段

从现场演示的视频来看，Surface Duo的形态与三星的折叠屏手机Galaxy Fold比较相似，边缘有一个锁定按钮和一个音量调节按钮，右屏幕底部有一个USB-C端口，并且支持手写笔输入。

▲运行Android系统和应用程序

Surface Duo运行Android系统和应用程序，并完整支持谷歌Play商店应用程序。Surface Duo配备了两个5.6英寸显示屏，并且可以展开为8.3英寸显示屏。显示屏可以一直向后折叠，前后都有触摸屏。它使用360度铰链可以折叠成多个角度。

每个显示器还可以同时运行两个不同的应用程序，或者可以将Duo变成横向模式，从而允许将第二个显示器用作键盘或游戏控制器。

这款产品也将在2020年的圣诞节左右上市，具体售价暂未公布。

新增15寸版本Surface Laptop 3：配AMD定制处理器

最后我们再回归到本该是这次发布会的主角，多款Surface设备的更新。抛开双屏电脑和折叠手机不说，这次Surface的更新也是颇有诚意，并且微软还带来了全新的Surface Pro X。

▲新增15寸版本Surface Laptop 3

发布开始，微软公司CEO萨提亚·纳德拉登台发表演讲，他说：“过去十年重点在消费级市场，但我们相信未来十年将是关于创造！”

在简短的开场之后，Surface之父Panos Panay登台，并且带来了一票Surface系列新品。

首先带来的是Surface Laptop 3，Surface Laptop 3分为13、15英寸两个版本，搭载第十代英特尔酷睿处理器，并且新增了AMD处理器版本。

▲13和15两个尺寸

Surface Laptop 3整体材质也有所变化，C面取消了之前不易维护的Alcantara材质，转而采用全新的铝合金外壳，更加方便维修和维护。另外触控板面积还增大了20%。

另外Surface Laptop 3新加入模块化设计，外壳更容易拆开、内部硬件可拆卸，不仅解决了维修难题，还支持更换硬盘。

配置部分，13寸版本的搭载英特尔第十代酷睿处理器，比Surface Laptop 2快两倍，是Macbook Air性能的三倍。

▲新增15寸版本

新加入的15寸版本看点颇多，首先是支持快速充电，一小时内可以充到80%的电量。拥有USB-A和USB-C接口，微软特意为15寸版的Surface Laptop 3配备了AMD Ryzen为微软定制的Surface Edition处理器。

推出AMD处理器的版本，也能让微软进一步降低Surface Laptop 3的售价，而且在显卡性能方面有更大的提升。

售价部分，13寸版售价999美元（约合人民币7100元），15寸版本售价1199美元（约合人民币8569元）。

终于支持USB Type-C接口的Surface Pro 7

第二款产品微软带来了Surface Pro 7，但它与上代产品相比变化不大，主要是新增了USB Type-C接口。

Surface Pro 7首发拥有黑色和银色配色，从整体外观来看，Surface Pro 7与以往产品相比变化不大，依旧采用分离式设计。

▲Surface Pro 7

由于Surface Pro 7整体变化不大，因此发布会上着重介绍了Surface Pro 7对于商务办公应用体验的提升，包括触控笔、手势触控等层面，配合微软Office可以为用户带来极大的便利和更高的效率。

Surface Pro 7同样为10月22日正式发售，起价为749美元，届时还会有全新的红色配色Cover一同上市。发布会上微软并未详细公布Surface Pro 7的硬件配置，不过相信英特尔十代酷睿处理器肯定是标配了。

全新品类Surface Pro X：配备SQ1芯片

除了Surface Pro 7之外还另外发布了一款Surface Pro X。这也是微软首次发布“X”型号。

▲Surface Pro X

Surface Pro X算是Surface一个全新的品类，这是一台13英寸的设备，拥有7.3mm超薄机身，触控屏也迎来了超窄边框，支持4G LTE网络，同时续航最长可达13小时。

Surface Pro X搭载Windows 10家庭版，与之前Surface Pro最大的不同之处在于磁吸键盘中配备有一只手写笔，键盘需要单独购买。机器厚度仅7.3mm，重774克，屏幕长宽比仍为标志性的3：2，微软称之为PixelSence触控屏。

配置部分，Surface Pro X微软基于ARM架构的的SQ1芯片。处理器功率提高到了7W，性能为Pro 6的3倍，可运行完整版win10。在保证高性能的同时也兼顾了轻薄的体验。

Surface Pro X将于11月5日开售，999美元起（约合人民币7140元）。

对标苹果AirPods的Surface Earbuds耳机

去年微软推出了首款Surface品牌无线降噪耳机Surface Headphones，支持13级降噪调节，反响还不错，今年则带来Surface Earbuds无线耳机。功能上同苹果的AirPods非常相似。

▲Surface Earbuds耳机

这款耳机拥有定向双阵列麦克风，24小时连续工作续航时间。耳机表面支持轻点和滑动控制，比如可以点击两侧跳过曲目，双击可接听来电等。此外微软还将其应用方式与Office软件整合起来，比如利用语音直接在PPT中创建标题。

Surface Earbuds售价249美元（约合人民币1780元）。