苹果最新iOS 13.2 Beta 1都有哪些变化？

苹果最近一直在频繁发布与iPadOS/iOS 13相关的更新。前天刚刚发布iPadOS/iOS 13.1.2，今天凌晨苹果又向开发者推送了13.2的首个测试版更新，一起来了解一下。

Deep Fusion

首先，iOS 13.2 Beta 1为iPhone 11和iPhone 11 Pro机型带来了Deep Fusion深度融合功能。「深度融合」是利用A13仿生芯片和神经网络引擎的全新图像处理系统，可利用机器学习技术对照片进行逐个像素的处理，针对图像的每个部分进行纹理、细节和噪点的优化，适合室内以及中等光线条件下的照片拍摄，可自动开启。

iOS 13.2 Beta 1的新变化还包括：

Siri短信息播报

该功能可以让Siri在第二代AirPods或者部分Beats耳机中自动播报新的短消息，无需解锁与其相连的iPhone。用户可以在「设置」>「Siri」部分中开启该功能，还可选择短消息来源。

-研究的隐私设置

iOS 13.2为「设置」app中的「隐私」部分增加了一个全新的「研究」选项，这部分是为即将发布的研究app准备的。很可能会与iOS 13.2正式版同时发布。

隔空播放和接力

设置app的通用部分的「接力」设置现在改为「隔空播放&接力」，新增了一个「传送到HomePod」的选项，另外还增加了一个关闭自动向电视进行隔空播放的选项。

-控制中心的音量界面

iPhone和iPad连接AirPods、Beats Pro、BeatsX等耳机后，控制中心的音量条上会显示对应的耳机图标。

HomeKit分组

现在可以对HomeKit里的智能家居产品进行分组和解除分组，方便管理。