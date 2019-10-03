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电子烟肺病缘何引发？肺活检结果显示存在毒化学品

2019-10-3 8:42:51来源：新浪科技作者：书聿责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间10月3日早间消息，根据梅奥诊所病理学家对患者进行的最新研究，与电子烟相关的肺损害很可能是由于接触有毒化学物质而不是像矿物油这样的脂肪物质所致。

该结果基于来自美国各地17位患者的肺活检样本，可能有助于调查人员缩小神秘疾病的嫌疑人名单，该爆发已令805人患病，并至少导致12人丧生。

该研究是首批对大群肺损害患者的活检样本与电子烟中的尼古丁或THC关系（大麻中令人兴奋的成分）展开的研究之一。

这些发现使人们对导致问题的原因背后的一种理论产生了怀疑：电子烟肺损害是一种稀有类型的所谓类脂性肺炎，是由电子烟液体从肺内部积聚而引起的。

亚利桑那州斯科茨代尔市梅奥诊所的手术病理学家布兰登·拉森（Brandon Larsen）说，这17例病例均未显示出明显的类脂性肺炎迹象，例如肺中存在大量油滴。他是这项研究的作者，该研究于周三发表在《新英格兰医学杂志》上。

“我们在肺部看到的损害类型不是油脂积聚造成的损害。”拉森说，“这是一种有毒的化学损害，类似于有毒烟雾或有毒气体造成的损害。”肺活检并未提供有关该毒素成分的线索，但拉森说，他怀疑这可能是电子烟中的某种污染物。

梅奥诊所的研究还提供了新的证据，表明与雾化有关的肺部损害并不完全是新出现的。这17例病例包括2016年或2017年的两个之前未报告的早期病例，这些病例早于当前的疾病爆发。彭博社先前报道称，在今年之前，至少有15例早期的电子烟肺损害病例。

“这不是新现象，”拉森说。尽管最近的案例数量激增，但“至少在最近几年中一直如此。”

其中两个活检来自梅奥诊所的患者，其余的活检来自全国各地的医院，这些医院已将样本送至梅奥诊所以征求补充性意见。与先前的发现一致，这17例患者中有12例有使用大麻或大麻油抽电子烟的历史。

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关键词：电子烟肺损伤有毒化学品

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