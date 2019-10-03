Linux Mint新Logo曝光，还有代号“Debbie”的LMDE 4

Linux Mint的负责人Clement Lefebvre最新发布了该项目的每月新闻，并透露出一些关于 LMDE 4和Linux Mint的新消息。

Clement Lefebvre宣布即将推出的LMDE（Linux Mint Debian Edition）4系列的代号为“Debbie”，这非常适合Debian。LMDE版本基于Debian GNU/Linux，提供滚动发布，而不是像常规的Linux Mint OS那样基于Ubuntu。关于LMDE 4，目前尚未有发行数据公布，也没有预期发行时间。

Linux Mint 19.3发行版则计划在今年圣诞节发布，该发行版基于Ubuntu 18.04.3 LTS（Bionic Beaver）操作系统，开发团队正在努力改善Cinnamon和MATE桌面环境的“语言”配置工具中默认日期格式的本地化。

此外，他们进一步完善了最近引入的XAppStatusIcons API，该API可以轻松为Cinnamon和MATE桌面创建小程序，并使其与libAppIndicator库一起使用。系统报告工具也获得了更新。

Clement Lefebvre还透露团队正在设计新的Linux Mint logo。原先的logo存在边距不一致等问题，在修复这些问题的前提下，logo设计试图朝着与原始形状相似的LM形状迈进。他们希望通过将logo简化为L和M字母，产生更为现代化的设计，并辅之更多颜色和形状。

最后，Clement Lefebvre确认与Compulab合作制造的MintBox 3计算机几乎已经准备就绪，团队目前正在对关于CPU的问题进行故障排除。第三代MintBox计算机预计在今年晚些时候上市，并且预装Linux Mint 19.2。